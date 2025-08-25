México

‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy lunes 25 de agosto: Avances en plataforma educativa “Mi derecho, mi lugar”, lo relevante

La presidenta de México informa sobre diversos temas de interés nacional y responde las preguntas de la prensa en su conferencia diaria de las 7:30 horas

Por Andrés García S.

14:47 hsHoy

“No tengo deseos de conocerlo”, dice Sheinbaum sobre regalo del exgobernador Ángel Aguirre

Durante su reciente gira por Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó un obsequio enviado por el exgobernador Ángel Aguirre durante un encuentro con mujeres en Xochistlahuaca. Sobre el hecho, hoy declaró: “¿Por qué me manda un regalo un exgobernador? ¿Con qué intención? No lo conozco y no tengo deseos de conocerlo”.

14:41 hsHoy

Sheinbaum niega acusaciones de Lilly Téllez: “Es falso que busquemos desaforarla o encarcelarla”

En relación con las declaraciones de la senadora Lilly Téllez, quien en una entrevista con la cadena Fox News aseguró temer por su vida y acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de haberla amenazado con una persecución política, sacarla del Senado y encarcelarla, la mandataria respondió que esas afirmaciones son falsas. “No es nuestra intención desaforar ni presentar una denuncia ni mucho menos, pero sí es importante que el pueblo sepa quién es quién”, puntualizó.

14:32 hsHoy

Sheinbaum rechaza ‘ruptura’ en Morena

La presidenta se refirió a las declaraciones recientes de Gerardo Fernández Noroña sobre una posible ruptura al interior de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esa visión y aseguró que en el movimiento existe unidad. Subrayó que, aunque hay libertad para expresar opiniones, no comparte en absoluto lo señalado por Noroña. Añadió que lo central no son los intereses individuales, sino el bienestar del pueblo de México.

14:17 hsHoy

La presidenta asegura abasto de medicamentos

Sheinbaum destacó la implementación de las Rutas de la Salud, un programa orientado a llevar servicios médicos a las comunidades que carecen de atención cercana. Subrayó que esta estrategia se complementa con la entrega de kits e insumos médicos destinados a abastecer a los centros de salud, con el propósito de garantizar que cuenten con medicamentos, material de curación y equipo básico para atender a la población. Según explicó, hasta este domingo se tenían todos los medicamentos

14:08 hsHoy

“Se acabaron los rechazados”

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con el nuevo esquema educativo “se acabaron los rechazados”, al recordar que en el periodo neoliberal se acuñó el término “Ninis” y que aún más estigmatizante resultaba la palabra “rechazado”, pues generaba frustración entre quienes, pese a obtener buenas calificaciones en secundaria, no lograban ingresar a una preparatoria cercana a su domicilio.

La mandataria explicó que, salvo en el caso del IPN y la UNAM que mantienen sus propios exámenes, el resto de las preparatorias son de acceso libre. Al abrirse la posibilidad de elegir, la mayoría de los jóvenes optó por planteles cercanos a su hogar. Según Sheinbaum, este cambio representa una forma de revalorar a la juventud, reconocer su esfuerzo y garantizar que la educación sea un derecho y no un privilegio.

13:53 hsHoy

Nadie se queda sin escuela

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, recordó que durante 29 años el examen único de Comipems definió a qué escuela ingresaban los jóvenes, un esquema que, dijo, generaba gran angustia en estudiantes de 14 y 15 años.

Señaló que, en lugar de ponerlos a competir, el objetivo actual es garantizarles un lugar con el acompañamiento del Gobierno Federal y de diversas instituciones educativas. En el registro de aspirantes para 2025 se contabilizaron 272 mil 793 estudiantes: en la Modalidad 1, acceso directo sin examen, participaron 111 mil 335; en la Modalidad 2, examen del IPN y la UNAM, fueron 37 mil 234; y en la Modalidad 3, que combina acceso directo y examen, se inscribieron 124 mil 224. Como resultado, 89.5% de los estudiantes obtuvieron un lugar en su primera o segunda opción.

13:48 hsHoy

La educación no es una competencia

El secretario de Educación, Mario Delgado, expuso que en los gobiernos neoliberales se estableció un sistema en el que los jóvenes debían competir por un lugar en la educación media superior, lo que generaba una fuerte presión al presentar los exámenes de ingreso. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó ese esquema y se implementó la plataforma “Mi derecho, mi lugar”, cuyo propósito es permitir que los estudiantes elijan la preparatoria en la que desean continuar sus estudios. Con este mecanismo, cerca del 98% de los aspirantes logrará ingresar a alguna de sus tres primeras opciones.

13:44 hsHoy

Informe semanal Profeco

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), explicó que, con seguimiento a la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina, el precio regular del combustible continúa su disminución a nivel nacional. El precio promedio al 22 de agosto es de $23.57 pesos por litro.

El titular de la Profeco,
El titular de la Profeco, Iván Escalante, durante la conferencia de este lunes en Palacio Nacional. (Gobierno de México)

