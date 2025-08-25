‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy lunes 25 de agosto: Avances en plataforma educativa “Mi derecho, mi lugar”, lo relevante

La educación no es una competencia

El secretario de Educación, Mario Delgado, expuso que en los gobiernos neoliberales se estableció un sistema en el que los jóvenes debían competir por un lugar en la educación media superior, lo que generaba una fuerte presión al presentar los exámenes de ingreso. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó ese esquema y se implementó la plataforma “Mi derecho, mi lugar”, cuyo propósito es permitir que los estudiantes elijan la preparatoria en la que desean continuar sus estudios. Con este mecanismo, cerca del 98% de los aspirantes logrará ingresar a alguna de sus tres primeras opciones.