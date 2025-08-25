México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 25 de agosto

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Si piensas cruzar de forma terrestre –ya sea andando o con un auto– de Tijuana, en Baja California, a San Diego, California, en Estados Unidos, o viceversa, aquí te decimos cuánto tiempo tardarás en hacerlo.

Es importante conocerlo porque se trata de la frontera más transitada del mundo por que lo que el tiempo de cruce puede cambiar de un momento a otro.

Aquí está el estado actual de las garitas fronterizas de OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este lunes 25 de agosto.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

6 líneas abiertas

1:41 horas

Sentri

11 líneas abiertas

44 minutos

ReadyLane

11 líneas abiertas

1:36 horas

Tiempo de espera caminando:

General

16 líneas abiertas

1:12 horas

ReadyLane

2 líneas abiertas

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

1 línea abierta

2:24 horas

Sentri

4 líneas abiertas

46 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

2:12 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

45 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

3 líneas abiertas

55 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Detienen a hombre por robo a colegio en Zapopan, Jalisco, daños superan los 450 mil pesos

Un hombre fue arrestado en flagrancia por la policía municipal luego de ser sorprendido sustrayendo objetos de una escuela privada

Detienen a hombre por robo

Todos los partidos de la MLB este 25 de agosto: horarios y estadios

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de las ligas mayores

Todos los partidos de la

Detienen al “Chalamán”, familiar de “El Mencho” y operador del CJNG buscado en EEUU

El despliegue de fuerzas federales permitió ubicar y detener a José Luis Sánchez Valencia, considerado pieza clave del grupo criminal y vinculado a delitos graves en ambos países

Detienen al “Chalamán”, familiar de

Así suena la canción hecha por los participantes de La Casa de los Famosos México 3 antes de la eliminación de Priscila Valverde

Escucha cómo quedó esta pieza musical hecha dentro del encierro

Así suena la canción hecha

Cómo preparar pastel de avena con frutas y nuez, receta para un desayuno saludable

Cocina esta deliciosa tarta como una opción práctica y nutritiva que te ayudará a tener energía por la mañana

Cómo preparar pastel de avena
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al “Chalamán”, familiar de

Detienen al “Chalamán”, familiar de “El Mencho” y operador del CJNG buscado en EEUU

Sheinbaum minimiza declaraciones de “El Mayo” Zambada, México sin datos de su captura en 2024: “Tiene que pasar por pruebas”

Sheinbaum evita posicionarse sobre libertad condicional de Julio César Chávez Jr.; Fiscalía es responsable de continuidad al caso

La dinastía de los acuerdos con EEUU: Así fue como la familia de El Mayo Zambada convirtió la traición en supervivencia

Boxeador Julio César Chávez Jr. sale del penal de Hermosillo: ¿cuándo será su próxima audiencia?

ENTRETENIMIENTO

Así suena la canción hecha

Así suena la canción hecha por los participantes de La Casa de los Famosos México 3 antes de la eliminación de Priscila Valverde

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 25 de agosto: fuerte pelea entre Alexis Ayala y Facundo desata la ‘guerra’

El Guana destroza a Facundo en posicionamiento viral de rimas, verdades y albures: “Ven y agárrame todo esto”

Las “cenizas” de Priscila Valverde son entregadas por Facundo, Abelito y resto de La Casa de los Famosos México 3

Belinda y Bad Bunny sorprenden con baile ‘muy sensual’ en concierto y mexicanos les piden ser novios |Video

DEPORTES

Liga MX tiene nuevo súper

Liga MX tiene nuevo súper líder y triple “sotanero” tras la jornada 6

Pato O’Ward culmina su mejor temporada y hace historia al asegurar el subcampeonato de la IndyCar

Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Atlas vs América: Liga MX anuncia retraso en el arranque del partido por tormenta eléctrica cerca del Estadio Jalisco

Galería de fotos: Barcelona Femenil derrota al América y cierra con fiesta su gira en México