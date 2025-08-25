Detienen a hombre por robo a colegio en Zapopan, Jalisco, daños superan los 450 mil pesos

Un vecino alertó a las autoridades tras escuchar ruidos sospechosos en el plantel escolar (Fiscalía de Jalisco)

La Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer la detención y vinculación a proceso de un hombre identificado como Moisés “N”, señalado por su presunta responsabilidad en un robo a un colegio particular.

El hecho ocurrió en un plantel ubicado en la colonia Paseos del Sol, en el municipio de Zapopan, donde se reportó la sustracción de diversos objetos, así como daños materiales en el inmueble.

De acuerdo con las autoridades, el valor de lo robado, junto con las afectaciones al colegio, asciende a una cifra cercana al medio millón de pesos.

Más detalles del caso

La policía municipal detuvo al presunto responsable en flagrancia y recuperó objetos robados del colegio (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las investigaciones, el incidente ocurrió el pasado 30 de julio alrededor de las 10:35 de la mañana, cuando un vecino del plantel escolar escuchó ruidos sospechosos en el interior del inmueble.

Al asomarse por una ventana, observó a un sujeto revisando objetos dentro del colegio, por lo que alertó al representante legal y llamó al 911.

Elementos de la policía municipal acudieron al lugar y, al llegar, presenciaron a Moisés “N” descendiendo por el portón metálico del colegio con un costal en las manos.

Al notar la presencia de los oficiales, el hombre arrojó el costal sobre la banqueta, de donde cayeron diversos objetos que fueron identificados como propiedad del colegio.

Gracias a la rápida intervención policial, Moisés “N” fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público.

Posteriormente, un juez de control calificó como legal su detención y lo vinculó a proceso por el delito de robo calificado, imponiéndole prisión preventiva justificada por seis meses como medida cautelar.

Entre los objetos recuperados se encuentran tres bocinas, un ventilador, un calentador de café, una cámara de videovigilancia y un tubo galvanizado.

Además, se reportaron daños en las instalaciones con un valor aproximado de 450 mil pesos.

La Fiscalía del Estado reiteró su compromiso con la protección del patrimonio de las instituciones educativas, así como con la seguridad de los espacios destinados a la formación de niñas, niños y jóvenes en Jalisco.