Así se escondía Ángela Aguilar y Christian Nodal después de su boda en Roma

Antes de que confirmaran oficialmente su romance, en mayo de 2024 los cantantes viajaban juntos ocultándose de la prensa y los fans. (Capturas de pantalla)

Un video de Ángela Aguilar y Christian Nodal, grabado en el Estadio Carta Blanca de Ciudad Juárez el 31 de mayo de 2024, se viralizó este año, reavivando la polémica sobre la cronología de la relación entre ambos artistas. La grabación, difundida masivamente en plataformas sociales durante 2025, muestra a la hija de Pepe Aguilar caminando junto a Nodal antes de un concierto, en una atmósfera de gran discreción.

En la escena observada en el video, la cantante aparece con lentes oscuros, una sudadera negra con gorro y una actitud reservada, mientras el sonorense la abraza con un brazo. La secuencia trascendió por la cercanía entre ambos y porque contradice versiones previas sobre las fechas en que habría iniciado su relación.

Este material volvió a circular tras la reciente entrevista de Nodal con la periodista Adela Micha, donde el cantante mexicano mencionó detalles puntuales sobre el inicio de su romance con la hija de Pepe Aguilar y la fecha de su ruptura con la cantante Cazzu, madre de su hija Inti.

Ángela Aguilar apareció en un video intentando cubrirse con una sudadera negra. (TikTok: @dayanechrissel)

El resurgimiento del video provocó numerosas reacciones. Usuarios de distintas redes sociales cuestionaron la manera de actuar de los cantantes ante las cámaras pues intentaban que pasara desapercibido su relación.

De igual manera, el video tomó relevancia adicional porque internautas lo interpretaron como prueba de una posible infidelidad, generando una oleada de críticas dirigidas a ambos cantantes.

De acuerdo con los relatos recientes de Christian Nodal, la historia de su relación con Ángela Aguilar comenzó con una afinidad particular que se desarrolló durante la pandemia. La pareja tuvo su primer beso el 14 de mayo de 2024, pocos días después de que Nodal pusiera fin a su relación con la rapera argentina.

Nodal contó su versión sobre el supuesto triángulo amoroso que marcó su matrimonio con Ángela Aguilar. (Fotos: @adelamicha, @nodal, Instagram)

Posteriormente, ambos hicieron pública su relación el 10 de junio de 2024 por medio de un medio, pues de acuerdo a su versión, habrían sido extorsionados pues tenían cientos de fotos de su boda espiritual.

Sin embargo, recientemente se reveló que desde el 29 de mayo de 2024, celebraron una ceremonia privada en Roma, Italia a escondidas de la familia de Ángela Aguilar. Más adelante, el 24 de julio de 2024, contrajeron matrimonio civil en una hacienda ubicada en el estado de Morelos. Una celebración bastante privada y sin medios de comunicación.

Hasta el momento continúan resurgiendo grabaciones y entrevistas de años anteriores sobre todo de declaraciones realizadas en su momento por la hija de Pepe Aguilar. De las cuales ha llamado bastante la atención algunas donde la cantante de regional habla sobre el embarazo de Cazzu.