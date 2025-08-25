México

Alejandra Guzmán revela que le fue colocado ‘más titanio que nunca’ en las vértebras cervicales: “Soy biomecánica”

Recientemente la rockera fue intervenida para tratar los embates de una hernia en la zona cervical

Por Armando Guadarrama

Alejandra Guzmán muestra con humor
Alejandra Guzmán muestra con humor la receta médica tras su cirugía cervical y tranquiliza a sus seguidores (Foto: Instagram)

La imagen de Alejandra Guzmán mostrando con humor la receta de medicamentos que le entregó su médico, tras una reciente cirugía en las vértebras cervicales, ha generado alivio entre sus seguidores y reavivado la conversación sobre su largo historial de intervenciones médicas.

La cantante, de 57 años, se refirió a su estado actual con una frase que resume su resiliencia: “Me pusieron titanio, tengo más titanio que nunca. Soy biomecánica”. Así lo relató en declaraciones recogidas por Ventaneando, donde también agradeció los mensajes de apoyo y confirmó que su recuperación avanza de manera favorable.

La operación más reciente, motivada por una hernia en la zona cervical, obligó a Alejandra Guzmán a utilizar un collarín rígido para mantener la estabilidad, aunque ya puede desplazarse por sí misma.

La cantante revela que le
La cantante revela que le colocaron más titanio en la columna y agradece el apoyo recibido durante su recuperación (Jesús Avilés/Infobae)

A pesar de este progreso, la artista aclaró que aún no está en condiciones de retomar actividades como el ballet, una de sus pasiones, y que su regreso a los escenarios dependerá de la evolución de su salud.

“Sí, te hago todo. No, no. Todavía no [retomo el ballet], apenas me acaban de operar, pero cuando esté bien ya les avisaré y gracias”, explicó. Ante la insistencia sobre su vuelta a la música en vivo, optó por mantener la expectativa: “Y pues que esperen”, subrayando que priorizará su bienestar antes de cualquier compromiso profesional.

La cercanía de Alejandra Guzmán con la prensa y sus admiradores se mantuvo intacta durante este proceso. Al llegar a su domicilio en la Ciudad de México, tras un chequeo médico, correspondió a las muestras de cariño con su habitual calidez: “Como siempre. Con amor y respeto todo, ¿no?”, expresó antes de ingresar a su hogar.

La operación por una hernia
La operación por una hernia cervical obliga a Guzmán a usar collarín rígido y posponer su regreso al ballet y los escenarios (Foto AP/Lynne Sladky)

La artista ha compartido parte de su proceso de recuperación en redes sociales, donde publicó radiografías que evidencian las prótesis de titanio en su columna y cadera, acompañadas de la palabra “Titanio”, reflejando la complejidad de su condición física.

El historial médico de Alejandra Guzmán es extenso y ha estado marcado por más de 30 intervenciones quirúrgicas desde 2009, año en que fue sometida a un procedimiento estético fallido que le dejó secuelas graves.

La inyección de biopolímeros en los glúteos provocó necrosis, infecciones y la necesidad de múltiples reconstrucciones. En 2016, recibió dos prótesis de titanio en la cadera, que aún requieren supervisión médica para evitar complicaciones.

Alejandra mostró una radiografía donde
Alejandra mostró una radiografía donde se observan las placas de titanio que le fueron colocadas en las vértebras cervicales (IG)

Además, en 2007 enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama, en 2018 sufrió una fractura de cadera durante una presentación y en 2022 fue hospitalizada por una infección bacteriana. La propia cantante ha ironizado sobre su situación, afirmando sentirse “como Robocop” debido a la cantidad de piezas de titanio que forman parte de su cuerpo.

La reciente intervención quirúrgica llevó a Alejandra Guzmán a cancelar todos sus compromisos artísticos previstos para 2025, incluyendo la gira Brilla Tour, con fechas programadas en México, Colombia y Estados Unidos.

El historial médico de la
El historial médico de la artista suma más de 30 cirugías desde 2009, tras un procedimiento estético fallido (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

En un comunicado difundido en julio, la artista explicó: “Por indicaciones médicas y priorizando mi salud, me veo en la obligación de reprogramar los conciertos de 2025 para el año 2026”.

Además, reveló haber sido diagnosticada con hipertensión y sometida a una extracción de líquido sinovial y residuos inflamatorios en sus articulaciones. La decisión fue respaldada por sus seguidores, quienes han acompañado a la intérprete en cada recaída y proceso de recuperación.

