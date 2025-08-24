México

“No se trata de quién gana La Casa de los Famosos, sino de salvar México”: Rojo de la Vega habla de las elecciones

La alcaldesa critica a Morena por perpetuar privilegios y abusos tras prometer cambios

Por Merary Nuñez

CRÉDITO: X(@AlessandraRdlv)
CRÉDITO: X(@AlessandraRdlv)

La alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, realizó un llamado a la participación electoral en México, utilizando la popularidad del programa ‘La Casa de los Famosos’ para ilustrar la importancia del voto.

A través de un video difundido en su cuenta de ‘X’, Rojo de la Vega comparó el elevado nivel de interacción del público en el reality show, con la apatía registrada en los procesos electorales del país.

Según el mensaje, la mandataria explicó que cada domingo cerca de 20 millones de personas votan para definir el avance de los participantes en La Casa de los Famosos. La funcionaria subrayó que esta cifra resulta comparable a los 35 millones de votos con los que Morena ganó la Presidencia de México, dato que, según su relato, provino de dos fines de semana de votaciones en el show.

“Morena ganó la Presidencia con 35 millones de votos, casi la misma cifra que decidió quién gobernará México seis años”, remarcó la alcaldesa.

No votar “Fortalece a los corruptos”

video Rojo de la Vega. X/AlessandraRdlv)

En su declaración, Rojo de la Vega advirtió que abstenerse en las elecciones, lejos de representar un castigo para los funcionarios señalados por corrupción, fortalece a quienes buscan perpetuarse en el poder.

“No votar, no castiga a los corruptos, los fortalece”, afirmó la alcaldesa, insistiendo en la relevancia de ejercer este derecho más allá de lo que ocurre en un formato televisivo.

La funcionaria también criticó a Morena, señalando que “Prometieron destruir privilegios, hoy viven de ellos; dijeron que iban a gobernar para la gente, hoy se burlan de ellos en su casa”. Explicó además que, a diferencia de un reality show donde lo peor que puede ocurrir es que gane el concursante menos favorable para algunos televidentes, las consecuencias de la indiferencia política pueden impactar la libertad, la seguridad y el futuro de la ciudadanía.

“La próxima elección no es un juego, es el límite”, puntualizó Rojo de la Vega, además, exhortó a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones.

La edil afirmó que México debe mantenerse firme ante quienes, tras prometer transformaciones, han agravado prácticas de abuso y terminaron perpetuando sus abusos “México jamás será un espectáculo barato”, afirmó.

Finalizó su mensaje con un llamado a tomar conciencia sobre la importancia de la participación ciudadana: “No se trata de quién gana La Casa de los Famosos, se trata de salvar la casa de todas y todos, nuestro México”.

