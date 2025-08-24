México

México responde al llamado de la ONU ante la crisis humanitaria en Gaza

Naciones Unidas exhortó a los estados miembros a unirse al llamado urgente a la paz

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
México responde a la ONU.
México responde a la ONU. Diseño: (Jesús Tobar Sosa/Infobae)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó su apoyo al llamado urgente realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras la reciente declaración oficial de hambruna en la Franja de Gaza.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X, la SRE reiteró el compromiso del gobierno mexicano con la paz y el respeto a los derechos humanos, sumándose a la exigencia internacional de permitir el acceso inmediato de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

“La hambruna constituye una grave afrenta a la dignidad humana, que no está permitida como método de guerra y debe atenderse de inmediato”, señaló la dependencia mexicana.

La SRE emitió un comunicado
La SRE emitió un comunicado tras la declaración de la ONU. Foto: (Captura de pantalla)

En su posicionamiento, la SRE destacó la necesidad urgente de garantizar la asistencia humanitaria en Gaza, en línea con los principios del derecho internacional humanitario, y subrayó que el sufrimiento de la población civil debe ser atendido con carácter de prioridad.

La declaración oficial de hambruna por parte de la ONU, a través del organismo Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), marca un hito preocupante, al tratarse de la primera situación de esta naturaleza en Medio Oriente.

Según los informes presentados, aproximadamente 500 mil personas se encuentran actualmente en condiciones alimentarias “catastróficas”. Además, se prevé que la crisis se extienda a otras regiones, como Deir al Balah y Khan Younis, hacia finales de septiembre, si no se toman medidas inmediatas.

En este contexto, México ha reiterado su llamado urgente a la paz y al diálogo como las únicas vías viables para poner fin al sufrimiento humano en la región. La postura del gobierno mexicano se enmarca en su tradición diplomática de promover soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, así como en su firme respaldo a las labores humanitarias impulsadas por organismos multilaterales.

La ONU anunció que la
La ONU anunció que la entrada de ayuda humanitaria es urgente ante la guerra. Foto: (Archivo)

El secretario general de la ONU, António Guterres, también manifestó su profunda preocupación ante la gravedad de la situación, calificándola como “un desastre provocado por el hombre” y exhortando a la comunidad internacional a actuar de inmediato.

Diversos países y organizaciones no gubernamentales han solicitado un alto el fuego y la apertura de corredores humanitarios que permitan el ingreso seguro de alimentos, medicinas y otros insumos esenciales para la población civil.

La SRE concluyó su pronunciamiento reafirmando su compromiso con la protección de la vida y la dignidad humana, así como con la búsqueda de una solución duradera que permita restablecer la estabilidad en la región. México seguirá atento a los desarrollos en el terreno y continuará colaborando con la comunidad internacional para impulsar acciones que contribuyan a mitigar esta emergencia humanitaria.

Temas Relacionados

SREONUGazaHambrunamexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: Noticias de la actividad sísmica este domingo 24 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: Noticias

Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 24 de agosto

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Lluvia o calor: revisa cuál

La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este sábado 23 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris del 23 de agosto

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los

Pronósticos: estos son los resultados del sorteo 2896 de Gana Gato

El sorteo Gana Gato se lleva a cabo tres días por semana, los martes, jueves y sábados, los ganadores se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2896 dada a conocer por la Lotería Nacional

Pronósticos: estos son los resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a Julio César Chávez

Procesan a Julio César Chávez Jr. tras señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa, enfrentará proceso en libertad

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes viven los estragos de la cuarta fiesta temática

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Acusan a Ninel Conde de insinuar que Aarón Mercury es gay: “Me bufaba”

Esto es lo que estaría ganando Mar Contreras semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Las 10 series más populares de Disney+ México para disfrutar este fin de semana

DEPORTES

Patri Guijarro destaca el nivel

Patri Guijarro destaca el nivel de la Liga MX Femenil previo al choque ante América

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul

Esto pidió Sebastián Cáceres al América si hay una nueva oferta del Ipswich Town

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo enfrentamiento para Supernova Strikers?