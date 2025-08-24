Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 24 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 24 de agosto.

Pronóstico del tiempo para este 24 de agosto

El monzón mexicano en el noroeste del país, aunado a divergencia, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, fuertes en Sinaloa, así como lluvias e intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida desde el noreste hasta el occidente del país, con inestabilidad atmosférica y con la onda tropical núm. 24, que se desplazará sobre el occidente del país y que se asocia con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Michoacán, originarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país; y con posible caída de granizo en el noreste, centro y occidente del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano interactuará con la onda tropical núm. 25, que se desplazará al sur de la península de Yucatán, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz y Chiapas; así como chubascos en dicha península y Tabasco.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nuevo León (oriente), Tamaulipas (norte y oeste) y Guanajuato (suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos (sur). Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.