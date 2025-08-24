México

Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 24 de agosto

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Por Infobae Noticias

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 24 de agosto.

Pronóstico del tiempo para este 24 de agosto

El monzón mexicano en el noroeste del país, aunado a divergencia, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, fuertes en Sinaloa, así como lluvias e intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida desde el noreste hasta el occidente del país, con inestabilidad atmosférica y con la onda tropical núm. 24, que se desplazará sobre el occidente del país y que se asocia con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Michoacán, originarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país; y con posible caída de granizo en el noreste, centro y occidente del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano interactuará con la onda tropical núm. 25, que se desplazará al sur de la península de Yucatán, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz y Chiapas; así como chubascos en dicha península y Tabasco.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

El clima puede variar en
El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nuevo León (oriente), Tamaulipas (norte y oeste) y Guanajuato (suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos (sur). Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: Noticias de la actividad sísmica este domingo 24 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: Noticias

México responde al llamado de la ONU ante la crisis humanitaria en Gaza

Naciones Unidas exhortó a los estados miembros a unirse al llamado urgente a la paz

México responde al llamado de

La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este sábado 23 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris del 23 de agosto

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los

Pronósticos: estos son los resultados del sorteo 2896 de Gana Gato

El sorteo Gana Gato se lleva a cabo tres días por semana, los martes, jueves y sábados, los ganadores se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2896 dada a conocer por la Lotería Nacional

Pronósticos: estos son los resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a Julio César Chávez

Procesan a Julio César Chávez Jr. tras señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa, enfrentará proceso en libertad

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes viven los estragos de la cuarta fiesta temática

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Acusan a Ninel Conde de insinuar que Aarón Mercury es gay: “Me bufaba”

Esto es lo que estaría ganando Mar Contreras semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Las 10 series más populares de Disney+ México para disfrutar este fin de semana

DEPORTES

Patri Guijarro destaca el nivel

Patri Guijarro destaca el nivel de la Liga MX Femenil previo al choque ante América

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul

Esto pidió Sebastián Cáceres al América si hay una nueva oferta del Ipswich Town

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo enfrentamiento para Supernova Strikers?