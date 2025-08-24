La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este sábado 23 de agosto

Este sábado en La Casa de los Famosos México, la tensión aumenta entre los habitantes, ya que este domingo 24 de agosto se llevará a cabo la cuarta eliminación de la temporada. Los nominados enfrentan las últimas horas antes de que el público decida quién deberá abandonar la competencia.
Con alianzas rotas, estrategias al límite y emociones a flor de piel, la casa se encuentra dividida. Los fanáticos ya se movilizan en redes sociales para apoyar a sus favoritos. ¿Quién se quedará y quién se irá? Todo se definirá este domingo en una noche llena de sorpresas.