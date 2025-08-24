La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este sábado 23 de agosto

Con alianzas rotas, estrategias al límite y emociones a flor de piel, la casa se encuentra dividida. Los fanáticos ya se movilizan en redes sociales para apoyar a sus favoritos. ¿Quién se quedará y quién se irá? Todo se definirá este domingo en una noche llena de sorpresas.

Este sábado en La Casa de los Famosos México , la tensión aumenta entre los habitantes, ya que este domingo 24 de agosto se llevará a cabo la cuarta eliminación de la temporada. Los nominados enfrentan las últimas horas antes de que el público decida quién deberá abandonar la competencia.

Últimas noticias

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris del 23 de agosto El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Pronósticos: estos son los resultados del sorteo 2896 de Gana Gato El sorteo Gana Gato se lleva a cabo tres días por semana, los martes, jueves y sábados, los ganadores se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2896 dada a conocer por la Lotería Nacional

Estos son los 5 Pueblos Mágicos más cercanos a la CDMX, según la IA No toma más de dos horas llegar a estos destinos turísticos

Este es el truco con vinagre que usan los expertos para remover el sarro de las llaves del agua La presencia de sarro en las superficies del baño suele ser una de las principales problemáticas en la limpieza del hogar