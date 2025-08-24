México

La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este sábado 23 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

Por Jesús Tovar Sosa

05:03 hsHoy

Los Famosos se preparan rumbo a la cuarta eliminación

Este sábado en La Casa de los Famosos México, la tensión aumenta entre los habitantes, ya que este domingo 24 de agosto se llevará a cabo la cuarta eliminación de la temporada. Los nominados enfrentan las últimas horas antes de que el público decida quién deberá abandonar la competencia.

Con alianzas rotas, estrategias al límite y emociones a flor de piel, la casa se encuentra dividida. Los fanáticos ya se movilizan en redes sociales para apoyar a sus favoritos. ¿Quién se quedará y quién se irá? Todo se definirá este domingo en una noche llena de sorpresas.

