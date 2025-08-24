Entre sorpresas y nuevas dinámicas: Así pasó la cuarta semana en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos vivió una semana llena de intensidades. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La cuarta semana en La Casa de los Famosos México 2025 estuvo llena de giros inesperados, emociones intensas y nuevas estrategias que marcaron el rumbo del juego. Desde una eliminación sorpresiva hasta un doble liderazgo inédito, los habitantes vivieron momentos clave que transformaron por completo la dinámica dentro del reality.

La semana comenzó con la salida de Ninel Conde, una de las eliminaciones más comentadas hasta ahora. Su partida reconfiguró alianzas y dio paso al fortalecimiento del Cuarto Noche, especialmente tras el regreso de Mar Contreras, cuya presencia impactó tanto al público como a sus compañeros. Sin embargo, el Cuarto Día no se quedó atrás y demostró su fuerza en la primera competencia de liderazgo.

La prueba denominada “Troncos locos” fue el reto físico que marcó un hito en el programa, ya que por primera vez se dio un doble liderazgo entre Aarón Mercury y Facundo. Ambos lograron superar los desafíos y se ganaron el privilegio de compartir la suite, lo que también sirvió para limar asperezas entre ellos tras semanas de tensiones.

La casa ha vivido una semana llena de nuevas dinámicas. (Captura de pantalla YouTube)

Por su parte, el cine cayó como una bomba dentro de la casa, revelando estrategias y obligando a los habitantes a cambiar sus intenciones dentro del juego. Tal fue el caso de Mariana Botas, quien se cansó de repetir que ya no se tentaría el corazón en sus nominaciones.

El miércoles se vivió una de las dinámicas más inusuales del programa: nominaciones con cerditos de cerámica, cada uno con instrucciones particulares. Esta mecánica obligó a varios participantes a revelar sus votos públicamente, alterando la estrategia habitual. Además, algunos recibieron ventajas o castigos al azar, como duplicar puntos o restárselos, lo que modificó significativamente la tabla de nominados.

Los nominados de esta semana fueron: Alexis Ayala, Guana, Priscila, Abelito, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Mariana Botas y Shiky. Todos ellos enfrentan la posibilidad de convertirse en el cuarto eliminado este domingo 24 de agosto, aumentando la tensión en la casa.

Otra actividad importante fue la prueba semanal de presupuesto, llamada “Aeropuerto”. Los habitantes debieron lanzar aviones de papel y hacerlos aterrizar en un área específica.

Los habitantes disfrutaron de una fiesta temática de reyes y reinas. Foto: (LCDLFMx)

Aunque los primeros intentos no fueron muy exitosos, con apenas 15 puntos acumulados, destacó Dalílah Polanco, quien lideró la jornada con tres aciertos. El resultado final arrojó que los habitantes contarán únicamente con la mitad del presupuesto al lograr 51 puntos de los 90 mínimos para salvar su presupuesto.

El doble liderazgo dentro de la casa cambió las reglas de la tradicional “prueba de salvación”, dejando solo a tres competidores en competencia por salvarse: Facundo, Abelito y Aarón. Facundo dominó el reto con 85 puntos y decidió salvar a Shiky, quien agradeció el gesto con un emotivo brindis durante la fiesta del sábado.

Finalmente, la semana cerró con una fiesta temática aristocrática. Los participantes disfrutaron de una noche de elegancia, música clásica, vino tinto y trajes de época. Más allá de los lujos, la velada sirvió como momento de unión, donde los habitantes dejaron atrás las estrategias por unas horas para compartir risas, confidencias y agradecimientos.

Con siete nominados en la cuerda floja, un nuevo liderazgo compartido y alianzas que siguen cambiando, la competencia en La Casa de los Famosos México promete aún más sorpresas en los próximos días.