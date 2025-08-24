México

Entre sorpresas y nuevas dinámicas: Así pasó la cuarta semana en La Casa de los Famosos

Los habitantes vivieron una semana intensa, llena de retos que han puesto a prueba sus alianzas y estrategias

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos vivió una semana llena de intensidades. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La cuarta semana en La Casa de los Famosos México 2025 estuvo llena de giros inesperados, emociones intensas y nuevas estrategias que marcaron el rumbo del juego. Desde una eliminación sorpresiva hasta un doble liderazgo inédito, los habitantes vivieron momentos clave que transformaron por completo la dinámica dentro del reality.

La semana comenzó con la salida de Ninel Conde, una de las eliminaciones más comentadas hasta ahora. Su partida reconfiguró alianzas y dio paso al fortalecimiento del Cuarto Noche, especialmente tras el regreso de Mar Contreras, cuya presencia impactó tanto al público como a sus compañeros. Sin embargo, el Cuarto Día no se quedó atrás y demostró su fuerza en la primera competencia de liderazgo.

La prueba denominada “Troncos locos” fue el reto físico que marcó un hito en el programa, ya que por primera vez se dio un doble liderazgo entre Aarón Mercury y Facundo. Ambos lograron superar los desafíos y se ganaron el privilegio de compartir la suite, lo que también sirvió para limar asperezas entre ellos tras semanas de tensiones.

La casa ha vivido una
La casa ha vivido una semana llena de nuevas dinámicas. (Captura de pantalla YouTube)

Por su parte, el cine cayó como una bomba dentro de la casa, revelando estrategias y obligando a los habitantes a cambiar sus intenciones dentro del juego. Tal fue el caso de Mariana Botas, quien se cansó de repetir que ya no se tentaría el corazón en sus nominaciones.

El miércoles se vivió una de las dinámicas más inusuales del programa: nominaciones con cerditos de cerámica, cada uno con instrucciones particulares. Esta mecánica obligó a varios participantes a revelar sus votos públicamente, alterando la estrategia habitual. Además, algunos recibieron ventajas o castigos al azar, como duplicar puntos o restárselos, lo que modificó significativamente la tabla de nominados.

Los nominados de esta semana fueron: Alexis Ayala, Guana, Priscila, Abelito, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Mariana Botas y Shiky. Todos ellos enfrentan la posibilidad de convertirse en el cuarto eliminado este domingo 24 de agosto, aumentando la tensión en la casa.

Otra actividad importante fue la prueba semanal de presupuesto, llamada “Aeropuerto”. Los habitantes debieron lanzar aviones de papel y hacerlos aterrizar en un área específica.

Los habitantes disfrutaron de una
Los habitantes disfrutaron de una fiesta temática de reyes y reinas. Foto: (LCDLFMx)

Aunque los primeros intentos no fueron muy exitosos, con apenas 15 puntos acumulados, destacó Dalílah Polanco, quien lideró la jornada con tres aciertos. El resultado final arrojó que los habitantes contarán únicamente con la mitad del presupuesto al lograr 51 puntos de los 90 mínimos para salvar su presupuesto.

El doble liderazgo dentro de la casa cambió las reglas de la tradicional “prueba de salvación”, dejando solo a tres competidores en competencia por salvarse: Facundo, Abelito y Aarón. Facundo dominó el reto con 85 puntos y decidió salvar a Shiky, quien agradeció el gesto con un emotivo brindis durante la fiesta del sábado.

Finalmente, la semana cerró con una fiesta temática aristocrática. Los participantes disfrutaron de una noche de elegancia, música clásica, vino tinto y trajes de época. Más allá de los lujos, la velada sirvió como momento de unión, donde los habitantes dejaron atrás las estrategias por unas horas para compartir risas, confidencias y agradecimientos.

Con siete nominados en la cuerda floja, un nuevo liderazgo compartido y alianzas que siguen cambiando, la competencia en La Casa de los Famosos México promete aún más sorpresas en los próximos días.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-noticias

Más Noticias

Qué tan saludable es la cecina y cuál es la cantidad adecuada para no excederte

Esta preparación de carne la vuelve uno de los platillos más codiciados en la cocina mexicana

Qué tan saludable es la

Temblor hoy en México: Noticias de la actividad sísmica este domingo 24 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: Noticias

Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 24 de agosto

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Lluvia o calor: revisa cuál

México responde al llamado de la ONU ante la crisis humanitaria en Gaza

Naciones Unidas exhortó a los estados miembros a unirse al llamado urgente a la paz

México responde al llamado de

La Casa de los Famosos México en vivo: este domingo 24 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a Julio César Chávez

Procesan a Julio César Chávez Jr. tras señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa, enfrentará proceso en libertad

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes viven los estragos de la cuarta fiesta temática

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Acusan a Ninel Conde de insinuar que Aarón Mercury es gay: “Me bufaba”

Esto es lo que estaría ganando Mar Contreras semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Las 10 series más populares de Disney+ México para disfrutar este fin de semana

DEPORTES

Atlas vs América: cuando, a

Atlas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Patri Guijarro destaca el nivel de la Liga MX Femenil previo al choque ante América

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul

Esto pidió Sebastián Cáceres al América si hay una nueva oferta del Ipswich Town