México

¿Cómo estará el clima en Santiago Ixcuintla?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de partir a tu destino, revisa el pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla para las próximas horas en este 24 de agosto.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 34 grados, la previsión de lluvia será del 75%, con una nubosidad del 80%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 9.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 23 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 53%, mientras que las ráfagas de viento serán de 11 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit que se caracteriza por tener un clima cálido húmedo que provoca una época de lluvias muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro sube hasta los 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaSantiago IxcuintlaNayaritmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Pronóstico del clima en Ciudad de México este lunes: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Ciudad

Clima en Bahía de Banderas: cuál será la temperatura máxima y mínima este 24 de agosto

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Bahía de Banderas:

Las últimas previsiones para Mérida: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Las últimas previsiones para Mérida:

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puerto Vallarta

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cancún este domingo 24 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Julio

Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr. tras señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Ninel Conde de

Acusan a Ninel Conde de insinuar que Aarón Mercury es gay: “Me bufaba”

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Esto es lo que estaría ganando Mar Contreras semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Las 10 series más populares de Disney+ México para disfrutar este fin de semana

Los problemas emocionales que tendría Nodal descubiertos por una psicóloga que analizó las canciones de Cazzu

DEPORTES

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis,

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul

Esto pidió Sebastián Cáceres al América si hay una nueva oferta del Ipswich Town

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo enfrentamiento para Supernova Strikers?

Atlas vs América, la Inteligencia Artificial da su pronóstico del encuentro