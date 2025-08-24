México

Clima en Ecatepec: el estado del tiempo para este 24 de agosto

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Antes de partir a tu destino, lee la predicción del tiempo en Ecatepec para las siguientes horas en este 24 de agosto.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se prevé que en Ecatepec habrá un 86% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 23 centígrados y una mínima de 14°. La nubosidad será del 81% y por la noche habrá una probabilidad del 66% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre contingencias, el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos forma parte de los 125 municipios que integran el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al formar parte de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec enfrenta problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo hace uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaEcatepecMéxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

IMSS 2025 digitaliza este importante documento

Con este trámite se busca verificar si la persona está al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social ante el Instituto

IMSS 2025 digitaliza este importante

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Para qué sirven las oficinas virtuales?

El programa mantiene registros abiertos para que nuevos aprendices se incorporen

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Presunto feminicida es detenido en Gustavo A. Madero, atacó a su expareja con un cuchillo

La madre de la víctima, de 50 años, informó a los agentes que su hija fue agredida dentro de la vivienda

Presunto feminicida es detenido en

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Las plataformas de streaming han permitido a los usuarios escuchar este tipo de productos auditivos cuando deseen y cuantas veces quieran

Estos son los podcast mas

México: las predicciones del tiempo en Monterrey este 24 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: las predicciones del tiempo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Julio

Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr. tras señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Estos son los podcast mas

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Acusan a Ninel Conde de insinuar que Aarón Mercury es gay: “Me bufaba”

Esto es lo que estaría ganando Mar Contreras semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Las 10 series más populares de Disney+ México para disfrutar este fin de semana

Los problemas emocionales que tendría Nodal descubiertos por una psicóloga que analizó las canciones de Cazzu

DEPORTES

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis,

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul

Esto pidió Sebastián Cáceres al América si hay una nueva oferta del Ipswich Town

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo enfrentamiento para Supernova Strikers?

Atlas vs América, la Inteligencia Artificial da su pronóstico del encuentro