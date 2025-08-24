México

Chispazo: todos los números ganadores del 23 de agosto

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La Lotería Nacional realiza tres
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

Es momento de descubrir si la suerte está de tu lado con los sorteos de Chispazo. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este sábado 23 de agosto, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador: 03, 11, 22, 24, 27Ganadores: 30,914Dinero entregado: $799,115.77 pesos

Chispazo Clásico

Resultado ganador: 04, 07, 11, 15, 19Ganadores: 45,748Dinero entregado: $1,165,049.78 pesos

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 15:00 horas y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris del 23 de agosto

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los

Pronósticos: estos son los resultados del sorteo 2896 de Gana Gato

El sorteo Gana Gato se lleva a cabo tres días por semana, los martes, jueves y sábados, los ganadores se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2896 dada a conocer por la Lotería Nacional

Pronósticos: estos son los resultados

Estos son los 5 Pueblos Mágicos más cercanos a la CDMX, según la IA

No toma más de dos horas llegar a estos destinos turísticos

Estos son los 5 Pueblos

Este es el truco con vinagre que usan los expertos para remover el sarro de las llaves del agua

La presencia de sarro en las superficies del baño suele ser una de las principales problemáticas en la limpieza del hogar

Este es el truco con

CURP biométrica: ¿Cuenta Llave MX servirá para tramitar el documento?

El pasado 16 de julio de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, promulgó la implementación en el Diario Oficial de la Federación

CURP biométrica: ¿Cuenta Llave MX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a Julio César Chávez

Procesan a Julio César Chávez Jr. tras señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa, enfrentará proceso en libertad

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Este es el truco con

Este es el truco con vinagre que usan los expertos para remover el sarro de las llaves del agua

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes viven los estragos de la cuarta fiesta temática

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Acusan a Ninel Conde de insinuar que Aarón Mercury es gay: “Me bufaba”

Esto es lo que estaría ganando Mar Contreras semanalmente en La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis,

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul

Esto pidió Sebastián Cáceres al América si hay una nueva oferta del Ipswich Town

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo enfrentamiento para Supernova Strikers?

Atlas vs América, la Inteligencia Artificial da su pronóstico del encuentro