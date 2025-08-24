Cateo en Pátzcuaro deja un detenido y más de 900 dosis de droga aseguradas

La Fiscalía de Michoacán realizó un operativo en la colonia Lázaro Cárdenas para combatir el narcomenudeo (Fiscalía de Michoacán)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) realizó un cateo en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Pátzcuaro.

En el lugar fue asegurado narcótico y detenido un hombre presuntamente relacionado con delitos contra la salud.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto.

Más detalles del caso

Víctor Manuel “N”, de 45 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el operativo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional (GN) proporcionaron seguridad perimetral para garantizar el desarrollo seguro de las diligencias.

El cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la calle Educación Popular, en cumplimiento a una orden otorgada por un juez de control.

En el lugar, agentes investigadores localizaron y aseguraron 55 bolsas y un envoltorio con sustancia granulosa, presuntamente metanfetamina, con un equivalente aproximado a 925 dosis.

También fueron halladas 25 pipas de cristal, una báscula digital y dinero en efectivo en billetes y monedas de diversas denominaciones.

Durante la diligencia fue detenido Víctor Manuel “N”, de 45 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con la droga, el efectivo y el inmueble asegurado.

La Fiscalía indicó que continuará con los actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos y el ejercicio de la acción penal correspondiente.

La FGE reiteró su compromiso de mantener acciones que contribuyan a garantizar la seguridad y el bienestar de la población michoacana.