Cámara de Diputados: qué se sabe sobre la posibilidad de que el PAN presida la mesa directiva el próximo periodo

La Cámara de Diputados volverá a la actividad legislativa el próximo 1 de septiembre (Facebook Cámara de Diputados)

El próximo 1 de septiembre de 2025 comenzará el segundo año de actividades en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión. A pocos días del arranque, los diputados perfilan el relevo en la mesa directiva, la cual podría ser presidida por el Partido Acción Nacional (PAN) y no por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante una breve comparecencia ante medios de comunicación, Sergio Gutiérrez Luna, quien se ha desempeñado como presidente de la mesa directiva en San Lázaro durante el primer año de actividades, habló sobre el relevo en el organismo, así como el partido político que podría ocupar su cargo.

Cabe recordar que la mesa directiva de la Cámara de Diputados debe estar conformada por legisladores de todos los partidos políticos que la integran. No obstante, cada uno de los personajes ocupará un papel con funciones específicas, desde la presidencia, pasando por los vicepresidentes, así como las y los secretarios.

Sergio Gutiérrez Luna es presidente de la mesa directiva en San Lázaro (X/@Sergeluna_S)

Qué se sabe sobre la posibilidad de que el PAN presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados el próximo periodo

Antes del informe legislativo de la vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna Luna, Sergio Gutiérrez Luna recordó los lineamientos de la Cámara de Diputados sobre la rotación de la presidencia del organismo directivo. En ese sentido, señaló que le correspondería al Partido Acción Nacional (PAN) ocupar la presidencia.

“El Congreso establece que la presidencia de la mesa directiva se rota en orden decreciente de fuerzas políticas. El primer año le toca a Morena, el segundo año le toca a la segunda fuerza política, y luego sucesivamente a la otra. Nosotros vamos en esa ruta”, declaró ante los micrófonos.

Cabe recordar que el partido blanquiazul es la segunda fuerza política en San Lázaro. Después de Morena, grupo parlamentario integrado por 253 legisladores, el PAN cuenta con 71 integrantes. Por la estadística, le correspondería ocupar la presidencia de la mesa directiva entre el 2025 y el 2026.

El PAN no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Sergio Gutiérrez Luna

Siguiendo la tendencia, para el 2026 y 2027, antes de la renovación de los integrantes de la Cámara de Diputados, le corresponderá al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presidir la mesa directiva. El grupo parlamentario aliado de Morena cuenta con 62 integrantes.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es el órgano encargado de conducir las sesiones y garantizar el desarrollo adecuado de los debates, discusiones y votaciones. Entre sus funciones clave se encuentra velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes en los trabajos legislativos, así como interpretar los ordenamientos que rigen la actividad parlamentaria y establecer sanciones relacionadas con la disciplina interna. Está integrada por un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios, cuyos integrantes son elegidos por el Pleno de los diputados. Los coordinadores parlamentarios no forman parte de este órgano, según las reglas vigentes.