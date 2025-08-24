México

Buscadoras de Jalisco realizarán misa y caminata por personas desaparecidas

En un acto que involucra la esperanza y la resistencia, familias y colectivos buscan visibilizar una de las principales problemáticas que amenazan al país

Por Jesús Tovar Sosa

Organizan actividades para protestar por
Organizan actividades para protestar por personas desaparecidas en Jalisco. Foto: (Guerreros Buscadores Jalisco/ FB)

Los Colectivos Unidos de Jalisco han lanzado una emotiva invitación a la sociedad en general para participar en la Misa y Caminata por nuestros Desaparecidos, un acto de fe, memoria y unidad que busca visibilizar la ausencia de miles de personas en el estado y el país, y al mismo tiempo, mantener viva la esperanza de su pronto regreso.

Este evento, que se ha convertido en una tradición desde hace tres años, se realiza cada último domingo de agosto, y en esta ocasión se llevará a cabo el próximo domingo 31 de agosto. La misa será oficiada por el señor cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de la diócesis de Guadalajara, lo que representa un importante respaldo espiritual y simbólico para las familias que día a día luchan por encontrar a sus seres queridos.

Colectivos de familias buscadoras realizarán
Colectivos de familias buscadoras realizarán Misa y Caminata por nuestros Desaparecidos. Foto: (Guerreros Buscadores de Jalisco/FB)

Caminata por la esperanza

Las actividades darán inicio a las 11:00 horas, partiendo desde Chedraui Colón y caminando hacia el Santuario de los Mártires, donde se llevará a cabo la misa. Como parte del recorrido, se contará con la presencia simbólica de las reliquias de los santos mártires, que acompañarán a los asistentes en su caminar, con el propósito de pedir piedad y justicia por todas las personas desaparecidas.

Los organizadores hacen un llamado especial a los asistentes a llegar desde las 10:30 horas, para preparar los elementos conmemorativos. Las familias podrán colgar lonas con fotografías y mensajes, así como llevar el nombre de su ser querido escrito en un renglón, el cual será depositado en una canasta como símbolo de unión y recuerdo.

Familias buscadoras realizarán actividades en
Familias buscadoras realizarán actividades en muestra de esperanza, resistencia y luchas por las personas desaparecidas. Foto: (Guerreros Buscadores de Jalisco/FB)

Una de las características más importantes de esta convocatoria es que está abierta a todos, sin importar a qué colectivo pertenezcan, ni los colores de camisetas que porten. El objetivo principal es caminar y orar unidos por la misma causa: exigir justicia, mantener viva la memoria y brindar consuelo a las familias que siguen en la búsqueda.

Asimismo, los Colectivos Unidos de Jalisco agradecieron de antemano el apoyo y asistencia de la ciudadanía, ya que eventos como este no solo brindan fuerza a las familias buscadoras, sino que también invitan a la reflexión sobre la grave problemática de desapariciones forzadas en México.

Esta jornada es, más que solo una caminata o ceremonia religiosa, sino un acto de resistencia, fe y amor. Se espera que muchas voces se unan en este homenaje que busca iluminar el camino de regreso para los que aún no han sido encontrados.

