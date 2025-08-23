México

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 22 de agosto

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Las personas pueden jugar Tris
Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Es momento de descubrir si la suerte está de tu lado con los sorteos de Tris. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este viernes 22 de agosto compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 34693

Resultado: 68552

Tris De las Tres

Sorteo: 34694

Resultado: 10637

Tris Extra

Sorteo: 34695

Resultado: 78766

Tris De las Siete

Sorteo: 34696

Resultado: 80629

Tris Clásico

Sorteo: 34697

Resultado: 36938

De lunes a domingo, cinco veces al día, se difunden los resultados del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

¿Cómo ganar el Tris?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos y gracias a sus diversas modalidades la oportunidad de conseguir más dinero puede ir aumentar hasta los 5 millones de pesos dependiendo de los números jugados y cómo se juegue.

Para elegir la combinación ganadora, las urnas de Tris eligen cinco números al azar entre el 0 y el 9 para formar una cifra de cinco dígitos.

Los ganadores se obtienen de las distintas modalidades que tiene el Tris. La primera y más común son conocidas como "Directas", que a su vez tiene tres alternativas: Directa de 3, Directa de 4 y Directa de 5.

En la Directa de 3 tienes que jugar con tres dígitos del 0 al 9 en el orden que desees, por cada peso que juegues tienes la posibilidad de ganar 500 pesos, es decir, si juegas 5 pesos podrías ganar 2 mil 500 pesos.

En la Directa de 4 sucede lo mismo, pero con cuatro números del 0 al 9 y la apuesta sube a 5 mil pesos por cada peso apostado, lo que significa que si le metes 5 pesos te podrías hacer de hasta 25 mil pesos.

Con la misma lógica es la Directa de 5, eliges cinco números y por cada peso jugado puedes hacerte de 100 mil pesos. Si apuestas 10 pesos, el premio podría llegar hasta los 500 mil pesos.

Otra de las modalidades son los “Super Candados” que permite que las apuestas de Directa de 4 o de Directa de 3 participen en todas las combinaciones que puedan hacerse con los números elegidos, dependiendo la alternativa tiene un costo extra desde 3 pesos y hasta 24 pesos.

Con la modalidad “Super Par”, el sistema te dará un número extra de cinco dígitos a tu apuesta y abajo de cada uno vendrá un monto, si uno o varios de estos números coinciden con la combinación ganadora, te haces con la cifra que viene debajo de estos.

De igual manera puedes ganar con los dígitos finales e iniciales de tu apuesta.

Primero está el “Par Inicial y el Par Final” , en el primero juegas a acertar los dos primeros números de tu apuesta y en el segundo a los dos últimos, en esta modalidad tienes la posibilidad de ganar 50 pesos por cada peso apostado. Luego el “Inicial y Final”, en el que apuestas a acertar el número final o inicial de tu apuesta, respectivamente, por cada peso puedes ganar cinco pesos.

Finalmente y para incrementar las posibilidades de ganar están los “Combos” que están compuestos por varias apuestas de Tris, con los mismos dígitos cinco que elegiste. Si tu número y la combinación ganadora coinciden en cualquiera de las modalidades elegidas, serás el ganador.

Puedes jugar Tris llenando un volante, mismo que tiene tres casillas: A, B y C, marcándolas de izquierda a derecha y apuestas en cualquiera de las modalidades ya sea con lápiz, tinta azul o negra.

Otra forma de jugar es dictándole al agente de Pronósticos los números con los que deseas jugar, él los ingresará al sistema sin necesidad de usar el volante, únicamente deberá indicar cuántas apuestas comprará, la fecha del sorteo en el que quiere participar y la modalidad.

También puede anotar los números en una hoja y entregarlos al vendedor para que los ingrese de forma manual.

Incluso puedes pedir un Trismático al vendedor, en la cual se dejará todo a la suerte y el sistema escogerá una combinación de números de forma aleatoria para cada apuesta que quiera hacer. Sólo tendrá que señalar cuántos números quiere jugar, cuánto desea invertir y la fecha del sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

Nace capibara en Bioparque Estrella y conquista el corazón de los mexicanos

Se trata de una hembra que nación en perfectas condiciones

Nace capibara en Bioparque Estrella

La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este viernes 23 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Chispazo del 22 de agosto

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy 22 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por Pronósticos y descubra si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita resultados

Ángel Cabrera es nombrado nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Según la SHCP, el inicio de gestión de Cabrera Mendoza coincide con la necesidad de atender demandas vinculadas a la adaptación del marco regulatorio a nuevas tecnologías

Ángel Cabrera es nombrado nuevo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jornada violenta en Jalisco: asesinan

Jornada violenta en Jalisco: asesinan a nueve integrantes de dos familias, entre ellos hay dos niños

Procesan a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada

Ovidio Guzmán habría entregado a Nicolás Maduro y al Cártel de los Soles a EEUU para obtener beneficios, afirma Jesús Lemus

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss, Nuevo León

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Klitbo denuncia robo de

Cynthia Klitbo denuncia robo de miles de dólares después de haber sido víctima de estafa: “Ya no hay dinero”

La Casa de los Famosos México 2025: Abelito se enfrenta a Facundo y Aarón Mercury por la salvación

El verano en que me enamoré, la serie juvenil que arrasa en el ranking de Prime Video México

Las 10 películas más vistas de Prime Video México para disfrutar este fin de semana

¿Hay boda en puerta? Kenia Os revela nuevos detalles sobre su relación con Peso Pluma

DEPORTES

Cuál es el sueldo en

Cuál es el sueldo en Tigres de Uriel Antuna, futbolista que buscaría una segunda etapa en Cruz Azul

Estos son todos los Mundiales que Gilberto Mora podría disputar en un año

Pumas vs Puebla: precio de los boletos en el Estadio Olímpico Universitario

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es baja con Chivas para su partido con Xolos

Devin Haney afirma cuál es su pronóstico para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea para el boxeo”