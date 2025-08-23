México

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este sábado 23 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar

En pocas líneas:

06:11 hsHoy

¿Por qué tiembla en México y cómo se debe de actuar?

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.

En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MéxicoServicios Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

Últimas noticias

Desde agosto: internautas adelantan Halloween y Día de Muertos con memes

Usuarios de redes sociales se han hecho mostrar impacientes por la llegada de las festividades características de otoño

Desde agosto: internautas adelantan Halloween

Previsión meteorológica en México por región este 23 de agosto

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Previsión meteorológica en México por

Nace capibara en Bioparque Estrella y conquista el corazón de los mexicanos

Se trata de una hembra que nación en perfectas condiciones

Nace capibara en Bioparque Estrella

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy sábado 23 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 22 de agosto

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Tris: jugada ganadora y resultado

ÚLTIMAS NOTICIAS

Planes sociales y empleo, aprendamos

Planes sociales y empleo, aprendamos de Alemania

Milei y “El Príncipe” de Maquiavelo

En octubre necesitamos un Congreso aliado de la Libertad

El miedo de Maduro

House Cards a la criolla

INFOBAE AMÉRICA

Así opera una red de

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

El día que una fanática intentó secuestrar a Al Pacino, el Bronx como refugio y la noche que casi termina en tragedia

La vida de lujos y excesos de Laureano Ortega, el delfín de la dictadura de Nicaragua

Sánchez Berzaín: “Paz o Quiroga, si deciden por el continuismo, tienen los días contados”

Paraguay leal: la decisión estratégica del Gobierno de Peña de seguir con Taiwán

DEPORTES

En un final con polémica,

En un final con polémica, Tigre empató 1-1 contra Independiente Rivadavia por la sexta fecha del Torneo Clausura

De las tragedias de Heysel y Hillsborough al Informe Taylor: la transformación del fútbol inglés

La Liga Profesional confirmó la postergación del partido entre Independiente y Platense por el Torneo Clausura

La AFA dio detalles sobre los próximos amistosos internacionales que jugará la selección argentina

Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana: cuándo juegan los equipos argentinos