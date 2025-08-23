México

La extrema medida en la audiencia de Julio César Chávez Jr. por temor a un posible ataque en su contra

La directora del penal de Hermosillo pidió que se tome en cuenta las condiciones y la fama que tiene el boxeador por sus aparentes nexos con Los Chapitos y el propio Ovidio Guzmán

Por Diego Mendoza López

Guardar
Chávez Jr. enfrentará su segunda
Chávez Jr. enfrentará su segunda audiencia judicial después de que se le trasladara al pena lde máxima seguridad de Hermosillo, Sonora | Jesús A. Aviles / Infobae México

La segunda audiencia judicial del boxeador Julio César Chávez Jr., programada para el sábado 23 de agosto de 2025, enfrenta riesgos significativos debido a la naturaleza de los delitos que se le imputan y a las medidas de seguridad necesarias para su traslado.

El deportista se encuentra recluido actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 11, en Hermosillo, Sonora, donde se concentran reos de máxima seguridad, vinculados al narcotráfico y lavado de dinero.

La directora del penal de Hermosillo solicitó formalmente al juez de Control, Enrique Hernández Miranda, que la audiencia se realice mediante videoconferencia. Esto para evitar el traslado hasta el Centro de Justicia Penal Federal en Sonora.

El pugilista mexicano llegó a
El pugilista mexicano llegó a territorio mexicano el pasado miércoles 20 de agosto | RND / SSPC

Un posible ataque criminal por su cercanía con “El Chapo” y Ovidio Guzmán

En el oficio con el asunto “impedimento de traslado, se gestiona videoconferencia para la causa penal 15/2023”, se argumenta que esta medida es necesaria por la seguridad e integridad física de Chávez Jr. y del personal que llevaría a cabo el traslado al considerar que la distancia entre el penal y el Centro de Justicia es de 40 kilómetros:

“Se solicita que la audiencia, programada a las 17.00 horas del sábado 23 de agosto, se lleve a cabo desde el interior del Cefereso, por el método alternativo de video conferencia y/o en la sala que para tal efecto se cuenta en esta Unidad Administrativa, por medida de seguridad e integridad física del mismo -Julio César Chávez Jr.- y del personal que lleve a cabo el traslado”, sentencia el documento.

Así mismo, se señala que el penal cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo audiencias y movimientos judiciales de manera segura, lo cual incluye salas de videoconferencia que cumplen con los estándares requeridos para un juicio oral.

El boxeador mostró sus "respetos" para el hijo de "El Chapo" Guzmán a través de redes sociales | Redes Sociales

Las primeras imágenes de la deportación: el ICE difunde a Chávez Jr.

El lunes 18 de agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos difundió las primeras fotografías del traslado del hijo de “La Leyenda del Boxeo” a México. En las imágenes, el pugilista aparece esposado de manos y tobillos mientras es entregado a las autoridades mexicanas en el puerto de entrada de Nogales, Arizona.

Según el propio ICE, Chávez Jr. fue considerado una amenaza para la seguridad pública debido a sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas

Hasta ahora, enfrenta una orden de arresto emitida en marzo de 2023, derivada de una investigación iniciada en 2019 por delincuencia organizada y tráfico de armas. De ser vinculado a proceso, podría enfrentar penas graves, lo cual podría incluir incluso cadena perpetua por la gravedad de los delitos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) presumió la deportación del boxeador con nuevas imágenes | X / @ERO__Phoenix

Además, su exposición mediática aumenta los riesgos. Es decir, la fama de Chávez Jr. y su vínculo familiar con Frida Muñoz, viuda de Édgar Guzmán López, mantiene el foco de atención en cada paso del proceso judicial, agregando presión sobre las autoridades para garantizar transparencia y seguridad.

Temas Relacionados

Julio César Chávez JrPenal de HermosilloCártel de SinaloaLos ChapitosOvidio GuzmánAtentadoICEEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Falta presupuesto? Por esta razón hay apagones y hundimientos en la Cámara de Diputados, alistan revisión estructural

Ricardo Monreal dijo que las obras durarán meses, pero no afectarán el inicio del próximo periodo de sesiones

¿Falta presupuesto? Por esta razón

Pensión Mujeres Bienestar 2025: esto es lo que se necesita para registrar a una persona auxiliar

El programa comenzó a implementarse este año y entrega 3 mil pesos bimestrales a cada beneficiaria

Pensión Mujeres Bienestar 2025: esto

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

Las autoridades de la SSPC y el Ejército Mexicano señalan que los más de 600 kilos de esta droga se insertan en el primer operativo del pasado viernes 22 de agosto

Narco pierde casi 140 millones

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Los habitantes viven los estragos de la fiesta temática la tarde de hoy 23 de agosto

Sigue la transmisión minuto a minuto del 24/7: los participantes disfrutan de su día libre previo a la cuarta eliminación

La Casa de los Famosos

Yucatán confirma primer caso humano de miasis por gusano barrenador

Hasta el momento la entidad registra más de 80 casos en ganado

Yucatán confirma primer caso humano
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narco pierde casi 140 millones

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

Del narco al blockchain: así operan los nuevos negocios de blanqueo de capital en México

Gobierno de Sinaloa descarta ejecuciones extrajudiciales en operativos militares y policíacos

Ejército da nuevo golpe a las drogas al decomisar más de una tonelada de cocaína con rayos gamma en Sonora

Asesinan a policía municipal frente a preparatoria en Culiacán, alcalde desconoce si sufren de amenazas del narco

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Los habitantes viven los estragos de la fiesta temática la tarde de hoy 23 de agosto

“No es fetiche”: Aldo de Nigris rompe estereotipos y confiesa su atracción por mujeres de talla grande

“Era tan fácil”: María Elena Galindo revela por qué renunció como albacea del testamento de Silvia Pinal

Shakira en el Zócalo de CDMX: ¿Qué respondió la Secretaría de Cultura sobre el supuesto concierto gratis?

Kylie Minogue reafirma su legado electro-pop al volver 14 años después a CDMX con el Tension Tour 2025 | Videos

DEPORTES

Tinieblas Jr. y Alushe con

Tinieblas Jr. y Alushe con ayuda de Cibernético triunfan en ‘Rock & Luchas’ en La Maraka

Místico, Neón y Titán triunfan sobre los Guerreros Laguneros en el Viernes Espectacular del CMLL en la Arena México

Revelan la identidad del fan que insultó a Konnan durante su inducción al Salón de Fama de AAA en Triplemanía XXXIII

Místico revela que volvería a usar la canción de “Me Muero” como su tema de entrada para el 92 aniversario del CMLL

Menor de edad es internado tras recibir brutal pelotazo en el Estadio Harp Helú