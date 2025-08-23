México

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 23 de agosto

Te decimos todo lo que ocurrió durante la mañana de este sábado

Por Zurisaddai González

Guardar
19:49 hsHoy

“No es fetiche”: Aldo de Nigris rompe estereotipos y confiesa su atracción por mujeres de talla grande

El influencer mexicano sorprendió al sincerarse sobre sus preferencias sentimentales

El físico de Aldo de
El físico de Aldo de Nigris se logra siguiendo dos principios fundamentales (Foto: Ig/aldotdenigris)

La preferencia de Aldo de Nigris por las mujeres de talla grande, una inclinación que admitió sentir cierta vergüenza en reconocer debido a la presión social, ha generado un intenso debate en las redes sociales.

Leer la nota completa
12:31 hsHoy

Cómo se vivió la fiesta

La producción transformó por completo el set, recreando la opulencia de una corte europea. Candelabros dorados, sillones tapizados, alfombras de terciopelo y música clásica de fondo sumergieron a los habitantes en una experiencia digna de la realeza.

Los participantes desfilaron con coronas, capas y trajes de época, mientras el maquillaje y los accesorios reforzaban la ilusión de pertenecer, por una noche, a la nobleza. Las imágenes de la fiesta no tardaron en inundar las redes sociales, donde los seguidores celebraron la creatividad y el esmero en cada detalle del concepto.

Los habitantes disfrutaron de una
Los habitantes disfrutaron de una cela de gala acompañada de vino tinto. Foto: (LCDLFMx)
12:25 hsHoy

Durante la noche del pasado viernes los famosos vivieron todo tipo de emociones. En el robo de salvación Facundo consiguió el beneficio y decidií Salvar a Shiky.

(Especial Infobae)
(Especial Infobae)

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025mexico-entretenimientoVixTelevisa24/7En Vivo

Últimas noticias

Carlos Slim: qué relación tuvo el empresario más rico de México con Marcial Maciel, fundador de Los Legionarios de Cristo

El empresario más rico del país también tiene en su historia un vínculo con el fundador de los Legionarios de Cristo, acusado de abusos y de llevar doble vida

Carlos Slim: qué relación tuvo

Estas son las especias que debes incluir en tu dieta por sus beneficios para la salud

Además de dar sabor y aroma a los platillos, aportan propiedades antioxidantes, digestivas y antiinflamatorias

Estas son las especias que

Lluvia de Caguamas: cervezas arrastradas por la corriente se vuelven virales al ritmo de ‘Coka y Marijuana’

Un video de cartones de cerveza arrastrados por inundaciones en México desató risas gracias a la parodia de ‘La Guadalupana’

Lluvia de Caguamas: cervezas arrastradas

Del narco al blockchain: así operan los nuevos negocios de blanqueo de capital en México

El crimen organizado se reinventa y se infiltra en sectores aparentemente inocuos

Del narco al blockchain: así

“No es fetiche”: Aldo de Nigris rompe estereotipos y confiesa su atracción por mujeres de talla grande

El influencer mexicano sorprendió al sincerarse sobre sus preferencias sentimentales

“No es fetiche”: Aldo de

ÚLTIMAS NOTICIAS

La tajante reacción de Melody

La tajante reacción de Melody Luz ante la pregunta de una seguidora: “¿No era que tu marido es millo?"

Modo Antirrobo en Android: cómo activarlo para proteger mi celular

¿Realmente son buenos los saunas para la salud?

La verdad detrás de los huracanes: cómo se forman y qué zonas de América Latina están en riesgo

Le tendieron una trampa, lo secuestraron y lo torturaron: la forma que encontró para escapar

INFOBAE AMÉRICA

Proyecto de ley en California

Proyecto de ley en California podría obligar a restaurantes a informar sobre alérgenos en los menús

María Corina Machado llamó a desobedecer a la dictadura de Maduro: “Pretenden que salgas a defenderlos cuando ellos se esconden”

Retiro nacional de más de 14.000 kilogramos de carne en Estados Unidos por sellos federales falsos

Se hizo pasar por su madre muerta durante 25 años para cobrar el Seguro Social: la mujer ya fue condenada

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

DEPORTES

Con la presencia estelar de

Con la presencia estelar de Ángel Di María, Central y Newell’s animan una nueva edición del clásico rosarino: formaciones confirmadas

El Diablito Echeverri debutó en el Bayer Leverkusen a dos días de ser presentado como nuevo refuerzo

Espeluznante accidente en MotoGP: se cayó, la moto salió despedida por el aire y pegó contra un camarógrafo

Otra gran actuación del argentino Valentín Perrone en Moto3: largará segundo el Gran Premio de Hungría

Cadillac cerró el acuerdo con dos experimentados pilotos para su dupla titular en el desembarco a la Fórmula 1