La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 23 de agosto

Durante la noche del pasado viernes los famosos vivieron todo tipo de emociones. En el robo de salvación Facundo consiguió el beneficio y decidií Salvar a Shiky.

Los participantes desfilaron con coronas, capas y trajes de época, mientras el maquillaje y los accesorios reforzaban la ilusión de pertenecer, por una noche, a la nobleza. Las imágenes de la fiesta no tardaron en inundar las redes sociales, donde los seguidores celebraron la creatividad y el esmero en cada detalle del concepto.

La producción transformó por completo el set, recreando la opulencia de una corte europea. Candelabros dorados, sillones tapizados, alfombras de terciopelo y música clásica de fondo sumergieron a los habitantes en una experiencia digna de la realeza.

La preferencia de Aldo de Nigris por las mujeres de talla grande, una inclinación que admitió sentir cierta vergüenza en reconocer debido a la presión social, ha generado un intenso debate en las redes sociales.

Últimas noticias

Carlos Slim: qué relación tuvo el empresario más rico de México con Marcial Maciel, fundador de Los Legionarios de Cristo El empresario más rico del país también tiene en su historia un vínculo con el fundador de los Legionarios de Cristo, acusado de abusos y de llevar doble vida

Estas son las especias que debes incluir en tu dieta por sus beneficios para la salud Además de dar sabor y aroma a los platillos, aportan propiedades antioxidantes, digestivas y antiinflamatorias

Lluvia de Caguamas: cervezas arrastradas por la corriente se vuelven virales al ritmo de ‘Coka y Marijuana’ Un video de cartones de cerveza arrastrados por inundaciones en México desató risas gracias a la parodia de ‘La Guadalupana’

Del narco al blockchain: así operan los nuevos negocios de blanqueo de capital en México El crimen organizado se reinventa y se infiltra en sectores aparentemente inocuos