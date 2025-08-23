La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este viernes 23 de agosto

La dinámica no solo promete entretenimiento y espectáculos visuales, sino también un giro clave en la competencia: el crucial reto por la salvación . Facundo, Aarón y Abelito darán lo mejor de sí para asegurar su lugar en la casa, mientras las alianzas y tensiones se intensifican. Una noche que pondrá a prueba la elegancia… y la astucia de cada famoso.

Esta noche de viernes, La Casa de los Famosos México se viste de gala con una esperada noche temática: “ Reyes y Reinas ”. Los habitantes sacarán su lado más majestuoso en una velada llena de glamour, estrategia y emociones intensas.

Así arrancó la noche de este viernes en La Casa de los Famosos

Tras enfrentar a Abelito y Aarón Mercury, Facundo logró obtener una mayoría de puntos en el reto por la salvación. Ahora será él quien podrá elegir a quien salvar de la placa de nominación.

Facundo se convierte en el salvador de esta noche

Últimas noticias

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 22 de agosto Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Chispazo del 22 de agosto Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy 22 de agosto Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por Pronósticos y descubra si ha sido uno de los ganadores

Ángel Cabrera es nombrado nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Según la SHCP, el inicio de gestión de Cabrera Mendoza coincide con la necesidad de atender demandas vinculadas a la adaptación del marco regulatorio a nuevas tecnologías