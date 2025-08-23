México

La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este viernes 23 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

Por Jesús Tovar Sosa

En pocas líneas:

05:29 hsHoy

Facundo se convierte en el salvador de esta noche

Tras enfrentar a Abelito y Aarón Mercury, Facundo logró obtener una mayoría de puntos en el reto por la salvación. Ahora será él quien podrá elegir a quien salvar de la placa de nominación.

05:07 hsHoy

Así arrancó la noche de este viernes en La Casa de los Famosos

Esta noche de viernes, La Casa de los Famosos México se viste de gala con una esperada noche temática: “Reyes y Reinas”. Los habitantes sacarán su lado más majestuoso en una velada llena de glamour, estrategia y emociones intensas.

La dinámica no solo promete entretenimiento y espectáculos visuales, sino también un giro clave en la competencia: el crucial reto por la salvación. Facundo, Aarón y Abelito darán lo mejor de sí para asegurar su lugar en la casa, mientras las alianzas y tensiones se intensifican. Una noche que pondrá a prueba la elegancia… y la astucia de cada famoso.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-noticias

