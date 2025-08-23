La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este viernes 23 de agosto

Tras enfrentar a Abelito y Aarón Mercury, Facundo logró obtener una mayoría de puntos en el reto por la salvación. Ahora será él quien podrá elegir a quien salvar de la placa de nominación.
Esta noche de viernes, La Casa de los Famosos México se viste de gala con una esperada noche temática: “Reyes y Reinas”. Los habitantes sacarán su lado más majestuoso en una velada llena de glamour, estrategia y emociones intensas.
La dinámica no solo promete entretenimiento y espectáculos visuales, sino también un giro clave en la competencia: el crucial reto por la salvación. Facundo, Aarón y Abelito darán lo mejor de sí para asegurar su lugar en la casa, mientras las alianzas y tensiones se intensifican. Una noche que pondrá a prueba la elegancia… y la astucia de cada famoso.