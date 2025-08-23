La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Los habitantes viven los estragos de la fiesta temática la tarde de hoy 23 de agosto

Mar Contreras, Aldo de Nigris y Abelito preparan el desayuno después de haber disfrutado de la fiesta de temática de viernes.
¿Falta presupuesto? Por esta razón hay apagones y hundimientos en la Cámara de Diputados, alistan revisión estructural
Ricardo Monreal dijo que las obras durarán meses, pero no afectarán el inicio del próximo periodo de sesiones
Pensión Mujeres Bienestar 2025: esto es lo que se necesita para registrar a una persona auxiliar
El programa comenzó a implementarse este año y entrega 3 mil pesos bimestrales a cada beneficiaria
Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero
Las autoridades de la SSPC y el Ejército Mexicano señalan que los más de 600 kilos de esta droga se insertan en el primer operativo del pasado viernes 22 de agosto
Yucatán confirma primer caso humano de miasis por gusano barrenador
Hasta el momento la entidad registra más de 80 casos en ganado
La extrema medida en la audiencia de Julio César Chávez Jr. por temor a un posible ataque en su contra
La directora del penal de Hermosillo pidió que se tome en cuenta las condiciones y la fama que tiene el boxeador por sus aparentes nexos con Los Chapitos y el propio Ovidio Guzmán
