El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 23 de agosto

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Por Omar López

El puerto de Veracruz es
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Consultar el pronóstico meteorológico facilita prever posibles eventos adversos y organizar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes y actos importantes.

En Veracruz, la anticipación a las condiciones del clima resulta indispensable para sectores como el transporte marítimo y aéreo, que dependen de ella para operar con eficacia y minimizar accidentes o retrasos ocasionados por fenómenos severos.

Para este sábado se pronóstica una temperatura máxima de 26° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 10 km/h , por su parte, la nubosidad será de 75% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima en el puerto de Veracruz

La ciudad de Veracruz, también
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

¿Qué pasó la madrugada de

Cómo es la relación entre

La calidad del aire en

De coronas y realeza: Así

Fraude, cuerpos sin identificar y

Cynthia Klitbo denuncia robo de

Cuál es el sueldo en

