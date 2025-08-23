Asesinan a policía municipal frente a preparatoria en Culiacán, alcalde desconoce si sufren de amenazas del narco

El elemento fue atacado por la mañana, falleció dentro de su vehículo. (FOTO: RRSS)

La mañana de este jueves 21 de agosto, un elemento de la Policía Municipal de Culiacán fue asesinado a balazos cuando conducía su vehículo particular frente a la Preparatoria Emiliano Zapata, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en el sector de Ciudad Universitaria.

De acuerdo con los primeros reportes, el agente fue identificado como Armando Roberto Meraz Angulo, de 40 años de edad y con 17 años de servicio en la corporación, quien se encontraba en su día de descanso. El policía se desplazaba a bordo de un automóvil Nissan Tsuru blanco, modelo antiguo, cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

“La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento del policía Armando Roberto Meraz Angulo, adscrito a la Policía Municipal Unidad Preventiva.

“Nos unimos al dolor que embarga su familia, amistades y compañeros; les expresamos nuestra solidaridad y respeto en estos momentos difíciles”, anunció la SSPyTM.

Tras las detonaciones, la preparatoria suspendió clases hasta nuevo aviso. (FOTO: RRSS)

De acuerdo con medios locales, el ataque se registró alrededor de las 7:50 horas sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, a la altura de la preparatoria. La unidad del oficial quedó en medio de la vialidad, con múltiples impactos de arma de fuego en la carrocería y los cristales.

Un ataque armado frente a una institución en horario escolar

Testigos señalaron que la agresión ocurrió en plena hora de entrada escolar, lo que provocó escenas de pánico entre estudiantes y personal académico que se encontraban en los alrededores. Algunos jóvenes corrieron en busca de resguardo al escuchar las detonaciones, mientras que directivos del plantel decidieron suspender inmediatamente las clases y evacuar a los alumnos como medida preventiva. Padres de familia acudieron a la institución para retirar a sus hijos.

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acudieron al sitio y acordonaron la zona para evitar nuevos riesgos. Paramédicos de la Cruz Roja revisaron a la víctima, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Junto al oficial viajaba su esposa, quien resultó ilesa, aunque sufrió una fuerte crisis nerviosa.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa desplegó peritos investigadores y agentes de la Policía de Investigación, quienes aseguraron decenas de casquillos percutidos de armas largas en el lugar de los hechos. El cuerpo del policía fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para las diligencias correspondientes.

Comunicado de la dependencia sinaloense. (FOTO: X:@SSPyTM_Culiacan)

Este crimen ocurre en un contexto de creciente violencia contra cuerpos policiacos en Sinaloa. En los últimos meses, alrededor de 50 agentes de distintas corporaciones han sido asesinados en la entidad, lo que mantiene en alerta a las instituciones de seguridad.

Hasta el momento no se ha reportado la detención de sospechosos relacionados con el ataque.

Alcalde de Culiacán desconoce si policías han recibido amenazas del crimen organizado

Juan de Dios Gámez Mendívil recientemente mencionó para medios locales que desconoce si los elementos de la policía sufren de amenazas por parte del crimen organizado.

De acuerdo con Noreste, el edil mencionó que “No se tiene conocimiento directo ni indirecto de haber conocido, o que los compañeros se hayan manifestado al respecto”.

El alcalde de la región mencionó que no tiene conocimiento de ningún elemento amenazado por el crimen organizado. (FOTO: RRSS)

Desde que estalló la narcoguerra del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, medios estatales, organizaciones civiles y las propias dependencias de seguridad informaron de la muerte de al menos 47 elementos de seguridad, siendo la última víctima Armando Roberto.

Ante la situación, Gámez Mendívil se excusó al comentar: “El trabajo del policía es un trabajo bastante difícil, complicado, de alto riesgo, como sabemos, son los que todos los días están persiguiendo a los que generan violencia.

“Ese roce directo, el contacto directo con la criminalidad, por eso siempre a supuesto un alto riesgo, y un alto peligro”, finalizó.