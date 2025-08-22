México

Ricardo Peralta defiende a Gala Montes tras abucheo: “A diferencia de ti, yo no voy a celebrarlo”

El ex habitante de ‘La Casa de los Famosos México’ mandó buenas vibras a la actriz tras su derrota frente a Alana

Por Ignacio Izquierdo

Gala Montes fue abucheada en
Gala Montes fue abucheada en su pelea contra Alana (Foto: Ig/galamontes)

Durante el evento Supernova Strikers 2025, la confrontación entre Gala Montes y la streamer Alana Flores se transformó en un episodio que trascendió el resultado deportivo.

Aunque la actriz terminó derrotada por decisión de los jueces, el ambiente se vio marcado por la reacción del público, que le manifestó un recibimiento hostil desde su ingreso al ring.

La entrada de Gala Montes ocurría al ritmo “Tacara” y bajo el mote de “La novia de México”, aunque la acogida fue notoriamente adversa: abucheos intensos y aplausos sarcásticos marcaron su paso en la arena.

Ricardo Peralta manda mensaje a Gala Montes

El integrante de "Pepe &
El integrante de "Pepe & Teo" manda mensaje a Gala. Fotos: Cuartoscuro - Televisa

A raíz de esta situación, Ricardo Peralta, quien participó con Gala Montes en el reality La Casa de los Famosos México, se pronunció sobre la reacción del público.

El propio Ricardo, quien experimentó abucheos en la alfombra amarilla de la premiere de Wicked en el Auditorio Nacional tras su desempeño en el reality —hecho que Montes celebró en redes sociales—, se refirió a la reciente experiencia de la actriz en un episodio de Pepe & Teo.

Desde ese espacio, Ricardo comentó: “Ojalá todo se calme para ella porque no es padre para un ser humano. Yo a diferencia de tu Gala, yo no voy a celebrar que te abucheen como tú sí celebraste cuando me abuchearon a mí en el Auditorio Nacional”.

Además habló de lo duro que fue para él el odio que recibió tras salir de La Casa de los Famosos, cuando las redes, los fans y hasta la prensa lo criticaron hasta el cansancio:

“Lo que sí te puedo decir es que sé que no está padre cuando todo el internet, los medios y las personas se te echan encima. Pues espero que pase y espero que este viaje mejore en ti”.

También añadió en su mensaje para Gala Montes:

Ricardo Peralta fue muy odiado
Ricardo Peralta fue muy odiado tras su participación en 'La Casa de los Famosos México' (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Yo no me puse feliz a ver lo que te hicieron, a diferencia de ti. Yo deseo que estés bien mentalmente, disfruta la vida porque de eso va, nos subimos y nos tenemos que pasear”.

Quien también ya reaccionó a la derrota de Gala Montes fue su madre, con quien está enemistada. Crista Montes dijo:

“Sí seguí la pelea, sí seguí todo y qué bueno una de las primeras peleas y que fue Gala”. Además dijo sobre su hija:

“Aunque esté enojada con ella, es mi hija y va a seguirlo siendo hasta el día que yo me muera. Si la tuve es porque la quise y siempre la querré”.

