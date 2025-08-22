México

La otra Ángela Aguilar que existe en la polémica familia y no tiene que ver con Nodal, sino con Emiliano

El otro hijo de Pepe Aguilar llegó a explicar esta situación en un podcast

Por Zurisaddai González

Guardar
(IG: @emiliano_aguilar.t // @nodal)
(IG: @emiliano_aguilar.t // @nodal)

Tras la polémica entrevista que Christian Nodal hizo con Adela Micha, antiguas declaraciones de todos los involucrados han comenzado a resurgir.

En este sentido, usuarios en redes sociales revivieron una controversial situación de la ya conocida dinastía: hay otra Ángela Aguilar en la familia y aquí te decimos de quién se trata.

¿Quién es la otra Ángela Aguilar?

Los internautas viralizaron en TikTok un antiguo podcast de Akio Annechini en donde aparece Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar. Ahí, el joven rapero, con su estilo directo e irónico, habló sobre su hija y aclaró una confusión que había generado polémica entre los seguidores de la familia Aguilar.

El artista, quien desde hace años se mantiene alejado de sus hermanastros y de su famoso padre, suele ironizar sobre las controversias que rodean a ese lado de su familia.

En dicha ocasión, el tema surgió a raíz del nombre de su hija, el cual muchos habían asociado con Ángela Aguilar, su hermana menor y la más mediática de los Aguilar.

El hijo mayor de Pepe
El hijo mayor de Pepe Aguilar aseguró que no le importa que Nodal sea parte de su familia. Foto: IG@emiliano_aguilar.t AFP

Emiliano contó con orgullo que su hija en ese entonces ya tenía dos años y ahondó en que era una niña llena de energía:

“Es una chingonería mi hija, ya está más grande, ya empieza a decir palabras, es un desmadre, se avienta, se cae, se sacude. Tiene dos años, se llama Aislin”.

Sin embargo, la confusión vino cuando el entrevistador le preguntó entonces la razón por la que Ángela Aguilar había llegado a decir que la niña se llamaba como ella.

Asimismo, le preguntó directamente si había elegido el nombre “Ángela” en honor a su hermana. Emiliano respondió sin rodeos:

“Se llama Aislin, lo voy a aclarar, yo siempre digo las cosas al chile. Su verdadero nombre es Aislin Ángela Aguilar, pero para mí es Aislin. Pero su medio nombre es Ángela”.

A mediados de 2024, Emiliano
A mediados de 2024, Emiliano Aguilar escribió "GPI" (gracias por invitar) en una publicación de su padre, quien compartió una fotografía de ambas familias durante la ceremonia. (emiliano_aguilar.t, pepeaguilar oficial / Instagram)

Emiliano dice por qué le puso Ángela a su hija

Ante la insistencia, Emiliano dejó claro que no se trataba de un homenaje a su hermana, sino de algo mucho más personal que lo marcó en una etapa complicada de su vida:

“No sé, todos piensan que fue porque mi hermana me dijo que le pusiera Ángela y no es por eso, simplemente y es la neta, andaba en el barrio en Tijuana, tenía a uno de mis compas y le dije: era la primera persona a la que le dije que iba a ser papá. Le dije: voy a tener una hija, tengo miedo, no sé cómo se va a llamar”, comentò y añadió:

“Me dijo: ‘Ese va a ser un ángel para ti’, en ese entonces ya sabía que era una mujer. Me dijo: ‘Deberías de llamarla Ángela’, pero no por mi hermana, sino por lo que me dijo mi compa porque yo andaba en el desmadre machin. Entonces la llamé Ángela por mi compa, todo bien con Ángela, pero no es por ella”.

Con estas declaraciones, Emiliano Aguilar no solo desmintió la idea de que su hija llevara el nombre por influencia de su famosa hermana, sino que también reveló el lado más íntimo y vulnerable de su paternidad: el miedo y la incertidumbre que sintió al enterarse de que sería padre.

Temas Relacionados

Ángela AguilarEmiliano Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Peso mexicano da golpe al dólar hoy 22 de agosto: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Peso mexicano da golpe al

Dólar canadiense en México hoy 22 de agosto

Estos son los últimos movimientos que se registraron en el tipo de cambio entre la moneda mexicana y la canadiense

Dólar canadiense en México hoy

Ninel Conde presume que su número de seguidores creció tras La Casa de los Famosos México: “Entonces Por qué me eliminaron?”

El ‘Bombón Asesino’ compartió información sobre cómo se movieron sus redes sociales durante su estancia en el reality

Ninel Conde presume que su

El índice de referencia del mercado mexicano abre operaciones este 22 de agosto con alza de 1,04%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El índice de referencia del

Euro: cotización de apertura hoy 22 de agosto en México

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue la vez que

Así fue la vez que Ernesto Barajas reveló que un músico le mandó a poner una narcomanta: “Un envidioso”

El día que Los Zetas reclutaron a sus primeros sicarios “Quiero a los mejores hombres”

Empresarios de la Comarca Lagunera lanzan grito de auxilio: denuncian a CATEM y cárteles por red de extorsión

¿Quién es “El 85″, el exsocio y rival de “El Mencho” que podría delatar al CJNG en EEUU?

Localizan dos cuerpos sin identificar, posibles víctimas de delito, en fosa del panteón de Tlaquepaque en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Ninel Conde presume que su

Ninel Conde presume que su número de seguidores creció tras La Casa de los Famosos México: “Entonces Por qué me eliminaron?”

“Que se ubique”: Imelda Tuñón arremete contra Maribel Guardia tras decir que ya no apoya económicamente a José Julián

Quién fue Nayeli, la famosa reina de la cumbia

El nombre soñado que Ángela Aguilar deseaba llevar y que Nodal inmortalizó en su hija Inti

Reportan la muerte de Nayeli, ampliamente reconocida en la industria musical como ‘La Reina la Cumbia’

DEPORTES

Turismo deportivo en México superará

Turismo deportivo en México superará los mil millones de pesos con más de 100 eventos en 2025, según Sectur

Fenerbahçe anuncia oficialmente el fichaje del futbolista mexicano Edson Álvarez

Cruz Azul vs Toluca: cuánto cuestan los boletos para el partido de la jornada 6 en el Olímpico Universitario

Escorpión Dorado asegura que empató con Franco Escamilla en el Supernova Strikers

Este jugador de las Águilas del América podría emigrar al Ipswich Town de Inglaterra