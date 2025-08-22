La otra Ángela Aguilar que existe en la polémica familia y no tiene que ver con Nodal, sino con Emiliano

(IG: @emiliano_aguilar.t // @nodal)

Tras la polémica entrevista que Christian Nodal hizo con Adela Micha, antiguas declaraciones de todos los involucrados han comenzado a resurgir.

En este sentido, usuarios en redes sociales revivieron una controversial situación de la ya conocida dinastía: hay otra Ángela Aguilar en la familia y aquí te decimos de quién se trata.

¿Quién es la otra Ángela Aguilar?

Los internautas viralizaron en TikTok un antiguo podcast de Akio Annechini en donde aparece Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar. Ahí, el joven rapero, con su estilo directo e irónico, habló sobre su hija y aclaró una confusión que había generado polémica entre los seguidores de la familia Aguilar.

El artista, quien desde hace años se mantiene alejado de sus hermanastros y de su famoso padre, suele ironizar sobre las controversias que rodean a ese lado de su familia.

En dicha ocasión, el tema surgió a raíz del nombre de su hija, el cual muchos habían asociado con Ángela Aguilar, su hermana menor y la más mediática de los Aguilar.

El hijo mayor de Pepe Aguilar aseguró que no le importa que Nodal sea parte de su familia. Foto: IG@emiliano_aguilar.t AFP

Emiliano contó con orgullo que su hija en ese entonces ya tenía dos años y ahondó en que era una niña llena de energía:

“Es una chingonería mi hija, ya está más grande, ya empieza a decir palabras, es un desmadre, se avienta, se cae, se sacude. Tiene dos años, se llama Aislin”.

Sin embargo, la confusión vino cuando el entrevistador le preguntó entonces la razón por la que Ángela Aguilar había llegado a decir que la niña se llamaba como ella.

Asimismo, le preguntó directamente si había elegido el nombre “Ángela” en honor a su hermana. Emiliano respondió sin rodeos:

“Se llama Aislin, lo voy a aclarar, yo siempre digo las cosas al chile. Su verdadero nombre es Aislin Ángela Aguilar, pero para mí es Aislin. Pero su medio nombre es Ángela”.

A mediados de 2024, Emiliano Aguilar escribió "GPI" (gracias por invitar) en una publicación de su padre, quien compartió una fotografía de ambas familias durante la ceremonia. (emiliano_aguilar.t, pepeaguilar oficial / Instagram)

Emiliano dice por qué le puso Ángela a su hija

Ante la insistencia, Emiliano dejó claro que no se trataba de un homenaje a su hermana, sino de algo mucho más personal que lo marcó en una etapa complicada de su vida:

“No sé, todos piensan que fue porque mi hermana me dijo que le pusiera Ángela y no es por eso, simplemente y es la neta, andaba en el barrio en Tijuana, tenía a uno de mis compas y le dije: era la primera persona a la que le dije que iba a ser papá. Le dije: voy a tener una hija, tengo miedo, no sé cómo se va a llamar”, comentò y añadió:

“Me dijo: ‘Ese va a ser un ángel para ti’, en ese entonces ya sabía que era una mujer. Me dijo: ‘Deberías de llamarla Ángela’, pero no por mi hermana, sino por lo que me dijo mi compa porque yo andaba en el desmadre machin. Entonces la llamé Ángela por mi compa, todo bien con Ángela, pero no es por ella”.

Con estas declaraciones, Emiliano Aguilar no solo desmintió la idea de que su hija llevara el nombre por influencia de su famosa hermana, sino que también reveló el lado más íntimo y vulnerable de su paternidad: el miedo y la incertidumbre que sintió al enterarse de que sería padre.