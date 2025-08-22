La Casa de los Famosos México: Abelito es el ganador de la salvación

Abelito se convierte en el primer finalista para el robo de salvación y el segundo es Guana.

Cristina y Abel, padres de Abelito llegaron a la gala por el robo de salvación. La madre del influencer expresó tristeza y calma al enterarse de que su hijo es uno de los nominados, mientras que su padre aseguró que ve a su hijo muy positivo.

Abraham, la pareja de Shiky, también asistió a la gala y contó que se esperaba la nominación del conductor, aunque mantenían la esperanza. Añadió que ve a su esposo animado pero al mismo tiempo nervioso.

Abelito fue el ganador de la prueba semanal, donde tuvieron que lanzar aviones y al ser quien realizó mejores aterrizajes, obtuvo un viaje a algún destino de playa.

Mar Contreras se convierte en otra de las finalistas por el robo de salvación.

Abelito supera la prueba contra Mar Contreras y Shiky. Por lo que se convierte en el retador de Facundo y Aarón por la salvación.

