La Casa de los Famosos México: Abelito es el ganador de la salvación

Abelito supera la prueba contra Mar Contreras y Shiky. Por lo que se convierte en el retador de Facundo y Aarón por la salvación.
Mar Contreras se convierte en otra de las finalistas por el robo de salvación.
Abelito fue el ganador de la prueba semanal, donde tuvieron que lanzar aviones y al ser quien realizó mejores aterrizajes, obtuvo un viaje a algún destino de playa.
Abraham, la pareja de Shiky, también asistió a la gala y contó que se esperaba la nominación del conductor, aunque mantenían la esperanza. Añadió que ve a su esposo animado pero al mismo tiempo nervioso.
Cristina y Abel, padres de Abelito llegaron a la gala por el robo de salvación. La madre del influencer expresó tristeza y calma al enterarse de que su hijo es uno de los nominados, mientras que su padre aseguró que ve a su hijo muy positivo.
Abelito se convierte en el primer finalista para el robo de salvación y el segundo es Guana.