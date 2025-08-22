México

La Casa de los Famosos México: Abelito es el ganador de la salvación

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

Por Cinthia Salvador

Guardar

En pocas líneas:

    05:33 hsHoy

    Abelito supera la prueba contra Mar Contreras y Shiky. Por lo que se convierte en el retador de Facundo y Aarón por la salvación.

    05:20 hsHoy

    Mar Contreras se convierte en otra de las finalistas por el robo de salvación.

    05:06 hsHoy

    Abelito fue el ganador de la prueba semanal, donde tuvieron que lanzar aviones y al ser quien realizó mejores aterrizajes, obtuvo un viaje a algún destino de playa.

    05:03 hsHoy

    Abraham, la pareja de Shiky, también asistió a la gala y contó que se esperaba la nominación del conductor, aunque mantenían la esperanza. Añadió que ve a su esposo animado pero al mismo tiempo nervioso.

    (@irinamaximo)
    (@irinamaximo)
    05:01 hsHoy

    Cristina y Abel, padres de Abelito llegaron a la gala por el robo de salvación. La madre del influencer expresó tristeza y calma al enterarse de que su hijo es uno de los nominados, mientras que su padre aseguró que ve a su hijo muy positivo.

    (@MasterWerito)
    (@MasterWerito)
    04:55 hsHoy

    Abelito se convierte en el primer finalista para el robo de salvación y el segundo es Guana.

    Temas Relacionados

    La Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMAbelitoShikyLa Casa de los Famosos México 2025mexico-entretenimiento

    Últimas noticias

    Entre música de banda, palomas y globos, así fue el funeral de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

    Familiares, amigos y seguidores acompañaron el cortejo en Guadalajara

    Entre música de banda, palomas

    Pronósticos: todos los números ganadores del Tris de hoy 21 de agosto

    Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

    Pronósticos: todos los números ganadores

    Ana Brenda Contreras niega haber atacado a su ex Alexis Ayala por su papel en La Casa de los Famosos 3

    El actor se ha convertido en el “villano” del reality show 24/7 de Televisa

    Ana Brenda Contreras niega haber

    Este es el aceite que ayuda a aliviar el estreñimiento debido a su efecto laxante

    Promueve el tránsito intestinal gracias a su composición

    Este es el aceite que

    Cruz Azul vs Toluca: cuánto cuestan los boletos para el partido de la jornada 6 en el Olímpico Universitario

    La Máquina de Nicolás Larcamón recibirá a los Diablos Rojos este fin de semana en la capital del país

    Cruz Azul vs Toluca: cuánto

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Un hombre discutió y baleó

    Un hombre discutió y baleó en el rostro a su pareja en La Plata

    La ambición de Jim Carrey, la mujer que enloqueció a dos hombres y la trampa que puede arruinar una vida

    Más digitalización financiera: crecen las transferencias y las cuentas bancarias de empresas

    70000 Tons of Metal: el viaje del creador del mayor crucero heavy del mundo

    El crudo recuerdo de la familia que sobrevivió a la inundación en el techo de su casa en Bahía Blanca: “Todavía hay partes con agua”

    INFOBAE AMÉRICA

    Luis Arce descartó exiliarse al

    Luis Arce descartó exiliarse al dejar la presidencia de Bolivia y anunció su regreso a la docencia universitaria

    Mariana Enriquez superlectora: cuáles son sus 210 libros favoritos

    Spike Lee reinventa un clásico de Akira Kurosawa con dilemas morales, hip hop y mucho estilo neoyorquino

    El coleccionismo, entre el poder y la controversia histórica

    Suspendieron la amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras el sismo de magnitud 7,5 en la región de Magallanes

    DEPORTES

    Es un 9 goleador, brilla

    Es un 9 goleador, brilla en el Santos de Neymar y lo sigue Brasil: quién es la nueva promesa citada por la selección argentina

    Tras los pasos de Colapinto: radiografía del argentino fichado por Red Bull y que sueña con llegar a la F1

    6 frases de Gallardo tras la clasificación de River: de la alegría por romper la racha de los penales al cruce con un periodista

    Los mejores memes del triunfo de River Plate ante Libertad por la Libertadores: “San Franco Armani” y la racha de los penales

    La impactante racha que quebró River en los penales y las lágrimas de Armani tras ser el héroe: “Fue sufrido”