México

La Bolsa Mexicana de Valores alcanza máximos históricos al cierre de este viernes 22 de agosto

Los inversionistas reaccionaron positivamente al discurso en el simposio anual de Jackson Hole, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos

Por Omar López

Guardar
Estas son las funciones principales de la Bolsa Mexicana de Valores, que permite tanto a empresas como a gobiernos financiar proyectos

Jornada de alzas para el índice mexicano, que cerró la sesión de mercado del viernes 22 de agosto con un nuevo récord histórico con grandes incrementos del 1,72%, hasta los 59.225,48 puntos, subiendo 0.96%, su mejor nivel desde marzo. El selectivo llegó a un máximo de 59.399,72 puntos y un mínimo de 58.564,05 puntos.

El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,41%.

“En el frente inflacionario, tanto el IPC general como el subyacente de la primera quincena de agosto se desaceleraron a 0,15%, por debajo de las expectativas, lo que refuerza la visión de presiones contenidas y otorga a Banxico margen para continuar con recortes graduales de tasa, tras el ajuste al 7,75% aprobado en agosto”, explicó Felipe Mendoza, analista de mercados financieros ATFX LATAM.

En relación a los últimos siete días, el índice mexicano anota un incremento 1,55%, de manera que en el último año mantiene aún una subida del 16,51%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

Temas Relacionados

México economíaBolsa Mexicana de ValoresIPCNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco la tarde de hoy 22 de agosto

Sigue la transmisión minuto a minuto del reality show: Los habitantes se preparan para una nueva fiesta temática antes de la eliminación

La Casa de los Famosos

¿Abelito o Dalilah? Este es el habitante con más probabilidades de salir de ‘La Casa de los Famosos México’

Una encuesta revela lo que podría pasar el próximo domingo

¿Abelito o Dalilah? Este es

Gobierno de Sinaloa confirma celebración del Grito de Independencia

Las autoridades consideran que existen las condiciones suficientes para llevar a cabo un evento masivo

Gobierno de Sinaloa confirma celebración

Ricardo Peralta defiende a Gala Montes tras abucheo: “A diferencia de ti, yo no voy a celebrarlo”

El ex habitante de ‘La Casa de los Famosos México’ mandó buenas vibras a la actriz tras su derrota frente a Alana

Ricardo Peralta defiende a Gala

Manifestantes bloquean autopista México-Toluca, exigen justicia por accidente vial que acabó con la vida de Orlando

Familiares de Orlando ya habían recurrido anteriormente a protestas semejantes debido a lo que consideran falta de investigación y presuntas irregularidades

Manifestantes bloquean autopista México-Toluca, exigen
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss, Nuevo León

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

Justicia para Miriam Rodríguez, quien cazó a los Zetas secuestradores de su hija: 131 años de cárcel a uno de los involucrados

Detienen a “El Chispa”, presunto autor de la masacre en el bar “Los Cantaritos” de Querétaro en 2024

Reportan ejecución e incineración de 4 civiles en Guerrero, policía civil acusa inacción de la FGE

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco la tarde de hoy 22 de agosto

¿Abelito o Dalilah? Este es el habitante con más probabilidades de salir de ‘La Casa de los Famosos México’

Ricardo Peralta defiende a Gala Montes tras abucheo: “A diferencia de ti, yo no voy a celebrarlo”

Ninel Conde podría dejar de asistir a las galas de La Casa de los Famosos 3 tras ser eliminada

Kylie Minogue en CDMX: horarios, setlist y todo sobre su concierto en el Palacio de los Deportes

DEPORTES

Cruz Azul vs Toluca, IA

Cruz Azul vs Toluca, IA predice el resultado del partido de la jornada 6

Fin de semana deportivo con fútbol, béisbol y tenis en la agenda del 22 al 24 de agosto

Javier Aguirre presentó su convocatoria de 23 jugadores para la Selección Mexicana

Pumas vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Atlas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025