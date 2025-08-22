La Bolsa Mexicana de Valores alcanza máximos históricos al cierre de este viernes 22 de agosto

Estas son las funciones principales de la Bolsa Mexicana de Valores, que permite tanto a empresas como a gobiernos financiar proyectos

Jornada de alzas para el índice mexicano, que cerró la sesión de mercado del viernes 22 de agosto con un nuevo récord histórico con grandes incrementos del 1,72%, hasta los 59.225,48 puntos, subiendo 0.96%, su mejor nivel desde marzo. El selectivo llegó a un máximo de 59.399,72 puntos y un mínimo de 58.564,05 puntos.

El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,41%.

“En el frente inflacionario, tanto el IPC general como el subyacente de la primera quincena de agosto se desaceleraron a 0,15%, por debajo de las expectativas, lo que refuerza la visión de presiones contenidas y otorga a Banxico margen para continuar con recortes graduales de tasa, tras el ajuste al 7,75% aprobado en agosto”, explicó Felipe Mendoza, analista de mercados financieros ATFX LATAM.

En relación a los últimos siete días, el índice mexicano anota un incremento 1,55%, de manera que en el último año mantiene aún una subida del 16,51%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.