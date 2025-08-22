México

El mineral que es vital para la producción de colágeno y del que muchas mujeres tienen deficiencia sin saberlo

Esta puede ser una razón poco conocida de la aparición prematura de signos de la edad

Por Abigail Gómez

Los nutrientes se ayudan entre sí para poder cumplir sus funciones de manera adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colágeno es la proteína por excelencia encargada de la prevenir el envejecimiento prematuro; sin embargo, muchas veces puede que no tengan los efectos deseados, sobre todo si no se tiene un buen balance de otros nutrientes que son necesarios para que este se produzca y se absorba de manera eficiente.

Y aunque mucha gente no lo sabe, uno de los más minerales más importantes para lograr este objetivo es el magnesio.

Es así que el magnesio se trata de un mineral fundamental para la producción de colágeno en el organismo ya que participa en varias reacciones enzimáticas necesarias para la síntesis de nuevas fibras de colágeno, una proteína esencial para la estructura de la piel, huesos, cartílagos, tendones y otros tejidos conectivos.

El magnesio contribuye al funcionamiento de enzimas que intervienen en la formación y estabilización de las moléculas de colágeno y sin suficiente de este mineral, estos procesos se ven afectados, lo que puede limitar la producción y calidad del colágeno.

Por su parte, un nivel adecuado de magnesio favorece la reparación y regeneración de tejidos, así como la salud general de las articulaciones y la elasticidad de la piel.

Paradójicamente, este suele ser uno de los minerales del que las mujeres pueden presentar deficiencia sin saberlo. Es por eso que aquí te decimos cuáles son algunos consejos para prevenir un déficit, especialmente en el caso particular de las mujeres y su metabolismo.

Además del colágeno, el magnesio es clave para prevenir el envejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir las deficiencias de magnesio si soy mujer

Para prevenir las deficiencias de magnesio, especialmente enfocado en el metabolismo y caso particular de las mujeres se recomienda lo siguiente:

  • Consumir alimentos ricos en magnesio: Incluir en la dieta diaria nueces, almendras, semillas de girasol, espinaca, legumbres, granos enteros, aguacate, plátano y chocolate amargo.
  • Priorizar una alimentación variada: Mantener una dieta equilibrada que cubra todos los grupos alimenticios, evitando restricciones severas sin supervisión médica.
  • Atender necesidades específicas: Durante etapas como embarazo, lactancia, adolescencia o menopausia, los requerimientos de magnesio pueden aumentar. Consultar con un profesional de la salud sobre una posible suplementación.
  • Evitar el consumo excesivo de alcohol y refrescos: Estas bebidas pueden reducir la absorción de magnesio o aumentar su excreción.
  • Consultar sobre medicamentos: Algunos anticonceptivos, diuréticos y otros fármacos pueden interferir con los niveles de magnesio. Un control médico puede ayudar a prevenir carencias.
  • Realizar chequeos regulares: Analizar periódicamente los niveles de magnesio en sangre si existen síntomas como fatiga, calambres o debilidad, en especial si hay antecedentes de enfermedades gastrointestinales, renales o metabólicas.
  • Elegir bien los suplementos: Solo usar suplementos de magnesio si lo indica un profesional y no automedicarse, ya que el exceso también puede tener efectos adversos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hábitos ayudan a reducir el riesgo de deficiencia y a mantener el bienestar general, así como ayudar a prevenir el envejecimiento y los signos de la edad.

