México

Dólar: cotización de cierre hoy 22 de agosto en México

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
La paridad peso-dólar ha estado
La paridad peso-dólar ha estado ligada históricamente. (Infobae)

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 18,59 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,91% comparado con la cifra de la sesión previa, que fue de 18,76 pesos.

En la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 0,6% y en términos interanuales aún acumula una bajada del 4,84%.

En relación a días anteriores, encadenó tres jornadas consecutivas en cifras negativas. En la última semana la volatilidad fue de 6,87%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (12%), por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Robo de Vehículos de la entidad

Fiscalía Edomex y Comisaría de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Abelito busca ganar la prueba de salvación la tarde de hoy 22 de agosto

Sigue la transmisión minuto a minuto del reality show: Los habitantes se preparan para una nueva fiesta temática antes de la eliminación

La Casa de los Famosos

Javier Aguirre presentó su convocatoria de 23 jugadores para la Selección Mexicana

El combinado tricolor tendrá un breve microciclo del 25 al 27 de agosto en el CAR

Javier Aguirre presentó su convocatoria

Este dolor no es mío, el libro sobre las emociones que arrasa en Amazon México esta semana

La obra se basa en la premisa de que muchos problemas emocionales pueden no originarse en las experiencias personales del individuo

Este dolor no es mío,

¿Faltaste al trabajo por la lluvia?: estas son las causas justificadas según la Ley Federal del Trabajo

Debido a las fuertes lluvias, para miles de trabajadores ha sido complicado trasladarse a sus lugares de trabajo

¿Faltaste al trabajo por la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía Edomex y Comisaría de

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

Justicia para Miriam Rodríguez, quien cazó a los Zetas secuestradores de su hija: 131 años de cárcel a uno de los involucrados

Detienen a “El Chispa”, presunto autor de la masacre en el bar “Los Cantaritos” de Querétaro en 2024

Reportan ejecución e incineración de 4 civiles en Guerrero, policía civil acusa inacción de la FGE

Golpe al narco: Semar decomisa 900 kilos de cocaína en Guerrero | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Abelito busca ganar la prueba de salvación la tarde de hoy 22 de agosto

“Voy a extrañar todo de aquí”: Belinda confirma que se va de México y revela la razón

Cardellino promete intimidad y muchos invitados para su concierto en el Foro Puebla de CDMX | ENTREVISTA

“Lloré al verlos”: Marco Antonio Regil y el shock que vivió al conocer los testimonios de las víctimas de Marcial Maciel

Shakira en CDMX: reviven rumores de un concierto gratuito en el Zócalo

DEPORTES

Javier Aguirre presentó su convocatoria

Javier Aguirre presentó su convocatoria de 23 jugadores para la Selección Mexicana

Pumas vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Atlas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 6 del Apertura 2025

Santiago Giménez desmiente rumores sobre posible salida del Milán: “Será una increíble temporada”

AEW Forbidden Door 2025: cartelera completa, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México