Detienen en Tamaulipas a hombre vinculado con la difusión de pornografía infantil en grupos de redes sociales

El hombre estaría relacionado con la difusión de más de 11 mil materiales de pornografía infantil. Foto: FGR

Juan “R” fue detenido este jueves en Tamaulipas por parte de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en la comisión del delito de trata de personas en la modalidad de beneficiarse de la explotación pornográfica de menores de edad.

La acción se ejecutó en un inmueble de la colonia Ampliación Miguel alemán de Ciudad Victoria, Tamaulipas, por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con las pesquisas, Juan “R” estaría relacionado con la difusión de pornografía infantil a través de diversos grupos en redes sociales.

La Fiscalía detalló que las investigaciones refieren su presunta participación en grupos que cuentan con 4 mil 477 miembros, en los cuales se han publicado un total de 10 mil 259 imágenes y mil 531 videos de este material del delito.

Foto: FGR

Las autoridades federales pusieron a Juan “R” a disposición de un juez para que resuelva su situación jurídica.

“Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal”, detalló el Ministerio Público.

Detienen Jalisco a hombre que abusaba sexualmente de su sobrino de 6 años

Un caso relacionado con menores de edad ocurrió en Jalisco luego de que fuera notificado por el Agregado Jurídico del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) la denuncia anónima de la existencia de un video de abuso sexual infantil en el foro de internet conocido como “dark web”.

Al recibir el reporte, la Fiscalía del Estado comenzó una investigación para localizar a uno de los presuntos implicados en el material, ya que se presumía que los hechos se consumaron en la entidad.

Las indagatorias permitieron localizar a Alfredo Salvador “N”, de 38 años de edad, quien de acuerdo con la fiscalía sería el responsable de llevar a cabo el abuso directo en contra del menor, quien era su sobrino de 6 años de edad.

Foto: Fiscalía de Jalisco

El menor fue localizado por las autoridades y se encuentra bajo resguardo. En tanto, Jessica Nohemí “N” de 32 años, madre del menor, también fue detenida pero por el delito de maltrato infantil.

Salvador González de los Santos, fiscal general del estado, detalló que el sujeto abusaba del menor cuando lo tenía bajo su custodia y difundía los videos a través de diversas páginas en internet.

“Este sujeto tenía al menor y pues abusaba de él y subía estas imágenes a las redes (…) las subía a esta página (dark web) y a otras”, informó el fiscal.

Ambos ya fueron vinculados a proceso y se encuentran en prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones correspondientes para dictarles sentencia.