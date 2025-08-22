México

Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 22 de agosto

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Por Infobae Noticias

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 22 de agosto

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California Sur.

A su vez, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida desde el noreste hasta el occidente del país, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, incluyendo el Valle de México.

Por su parte, la onda tropical núm. 24 se desplazará sobre el oriente y sur del territorio nacional, se combinará con un canal de baja presión en el sureste mexicano y con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California (noreste).

Asimismo, prevalecerá la onda de calor para Baja California Sur, iniciando a partir de este día en Baja California y Oaxaca. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro, este y suroeste) y Oaxaca (este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz (norte). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.

