Comerciantes feministas se manifiestan en CDMX y alcaldía de Benito Juárez responde: “No cederemos a chantajes”

Aunque se registró una convocatoria pequeña, elementos de la Subdirección de Control de Tránsito de la CDMX acudieron al lugar, donde las manifestantes fueron encapsuladas

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Bloqueo de comerciantes feministas en
Bloqueo de comerciantes feministas en cruce de Viaducto y avenida Cuauhtémoc en CDMX. Foto: x.com/@SCPPyBG

Durante la tarde del día de hoy se registró una manifestación en la esquina de avenida Cuauhtémoc y Viaducto, comerciantes feministas protestaron por la reubicación en días anteriores.

Aunque se registró una convocatoria pequeña, de menos de 50 personas, elementos de la Subdirección de Control de Tránsito de la SSC CDMX acudieron al lugar, donde las manifestantes fueron encapsuladas, la vialidad fue liberada mientras las mujeres permanecieron en el lugar durante varias horas.

Elementos de la SSC CDMX encapsulan a manifestantes feministas en cruce de avenida Cuauhtémoc y Viaducto. (Crédito: Observatorio Memoria y Libertad)

En respuesta a ello, la alcaldía Benito Juárez respondió públicamente a la protesta protagonizada por integrantes de la organización “Merkadita Feminista”, señaladas del bloqueo el cruce dos de las avenidas más transitadas en la CDMX en demanda de permisos para comercializar diversos productos. Las autoridades informaron que estos comerciantes carecen de la autorización correspondiente para instalar sus puestos de venta y confirmaron su retiro de la vía pública el día de la manifestación, en un operativo encabezado por personal encargado del espacio público.

Según la versión oficial, durante el operativo los comerciantes informales recurrieron a agresiones físicas y verbales contra personal de vía pública y contra elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). La alcaldía afirmó que “lanzaron diversos objetos” a los funcionarios y uniformadas, lo que motivó una respuesta coordinada para restablecer el orden en la zona. La Jornada reportó la movilización policial sobre la arteria vial y el cierre temporal del tránsito, lo que generó afectaciones a los transeúntes y automovilistas que circulaban por la demarcación.

La administración sostuvo que el programa de recuperación del espacio público y el ordenamiento del comercio informal continuará de forma permanente, privilegiando los intereses de la comunidad vecinal. Un comunicado oficial subrayó que “lamentamos todo tipo de respuesta violenta y el cierre de vialidades que afectan a miles de personas que transitan por la alcaldía”. La postura de la alcaldía incluye el reconocimiento al derecho al trabajo honesto, pero insiste en que no cederá “a chantajes, presiones ni al intento de confundir la opinión pública con agendas falsas, porque estas acciones se deben a una respuesta de la autoridad”.

“El reordenamiento del espacio público se realiza con estricto apego a la normatividad y pleno respeto a los derechos de las personas”, señaló la autoridad local. Desde hace meses, diversos grupos de comerciantes formales e informales han reclamado mayor claridad en las reglas para obtener permisos y han acusado al gobierno local de implementar operativos selectivos. La alcaldía reiteró que los programas de orden y seguridad forman parte del eje principal de su estrategia para el bienestar comunitario y advirtió que continuará realizando este tipo de acciones para recuperar vialidades y espacios de uso común.

Las opiniones contrastan, ya que, aunque se condena la invasión al espacio público, también se critica el excesivo uso de la fuerza policial. Usuarios en redes han manifestado su preocupación:

Usuarios en redes sociales relatan
Usuarios en redes sociales relatan encapsulamiento. Foto: x.com

