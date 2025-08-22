México

Clima en Ecatepec: cuál será la temperatura máxima y mínima este 22 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de salir a tu destino, checa la predicción del clima en Ecatepec para las siguientes horas en este viernes 22 de agosto.

El clima para este viernes en Ecatepec alcanzará los 24 grados, mientras que la temperatura mínima será de 15 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 11.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 75%, con una nubosidad del 80%, durante el día; y del 57%, con una nubosidad del 98%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre contingencias, el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al estar ubicado dentro de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec padece problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo hace uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

Cuál es el clima en México

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer divide al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaEcatepecMéxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de agosto: así quedaron los grupos para la prueba del robo de salvación

Sigue la actualización minuto a minuto de este jueves de prueba del robo de salvación

La Casa de los Famosos

Congreso de la CDMX aprueba incluir educación financiera para estudiantes de nivel básico

Se busca que las infancias capitalinas puedan tomar decisiones informadas a futuro

Congreso de la CDMX aprueba

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Guadalajara este 22 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del estado del tiempo:

Esto es lo que no pueden hacer los despachos de cobranza, según la Profeco

Las personas cuentan con derechos que estas empresas deben de respetar

Esto es lo que no

Clima en Bahía de Banderas: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Bahía de Banderas:
MÁS NOTICIAS

NARCO

CIBanco retira demanda contra el

CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EEUU tras señalamientos de posible lavado de dinero

Detienen en Tamaulipas a hombre vinculado con la difusión de pornografía infantil en grupos de redes sociales

Dan prisión preventiva a Nery “N”, presunta implicada en el homicidio de Jimena y José, colaboradores de Clara Brugada

Detienen a hombre en Colombia en casa ligada al Cártel de Sinaloa y explotación de menores, inmueble tiene playa privada

Salió de Sinaloa por la violencia y fue asesinado en Jalisco: así fue el homicidio de Ernesto Barajas y su compadre

ENTRETENIMIENTO

Lupita D’Alessio se despide de

Lupita D’Alessio se despide de las redes sociales tras polémica con Ari Borovoy meses antes de su último concierto

Fernando Delgadillo ofrecerá concierto en Naucalpan para festejar lanzamiento de su últimos dos álbumes musicales

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de agosto: así quedaron los grupos para la prueba del robo de salvación

Escorpión Dorado asegura que empató con Franco Escamilla en el Supernova Strikers

Spotify México: las 10 canciones más escuchadas de hoy

DEPORTES

Escorpión Dorado asegura que empató

Escorpión Dorado asegura que empató con Franco Escamilla en el Supernova Strikers

Este jugador de las Águilas del América podría emigrar al Ipswich Town de Inglaterra

Este es el gran campeón mundial con el que le gustaría pelear a Luis “Pantera” Nery

Liga MX refuerza la seguridad tras incidentes violentos: estas son las nuevas medidas para los estadios en la Jornada 6

Randy Arozarena regresaría al diamante en México, este podría ser su equipo