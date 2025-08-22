Ana Brenda Contreras niega haber atacado a su ex Alexis Ayala por su papel en La Casa de los Famosos 3

Ana Brenda habló sobre el polémico video que compartió. (Las Estrellas)

Alexis Ayala se ha convertido en el “villano” de La Casa de los Famosos México por los polémicos posicionamientos que ha protagonizado con más de uno de sus compañeros.

Sus palabras han desatado opiniones divididas entre el público, pues mientras algunos aplauden que se diriga con franqueza al resto de los participantes, otros aseguran que solo está interpretando un personaje.

Entre dimes y diretes, el nombre de su ex Ana Brenda Contreras acaparó la atención de los internautas y desató reacciones de apoyo.

Ana Brenda Contreras habría insultado a su ex Alexis Ayala

Sin decir una palabra, la actriz de melodramas llamó la atención de sus seguidores al compartir en su cuenta de TikTok un video que parece “insultar” a su expareja, quien está dentro del reality show.

“Chin** tu mad**, de verdad. Ya, ya aburre verte, aburren tus mentiras, aburres todo. Harta. Ya vete. Vete a tus negocios”, se escucha decir a Ana Martín, haciendo referencia a Ayala.

Su acción fue interpretada como un descontento por parte de Contreras a la actitud de su ex en la competencia; sin embargo, bastaron solo unos días para que la situación se aclarara.

Ana Brenda Contreras niega haber “insultado” a su ex Alexis Ayala

En una reciente entrevista para el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, la actriz compartió que no sabía lo que está sucediendo con su ex, pues suele compartir ”tonterías", y ahora que está con una recién nacida no tiene el tiempo para ver el reality show.

“Me moría del oso al día siguiente porque el TikTok ardiendo,todas las redes ardiendoy yo decía: ‘¿Qué hice? O sea, ¿qué hice? No entiendo nada’. ¡Qué vergüenza!, o sea, de verdad, una disculpita no leí lo que decía”, aseguró.

Por otra parte, destacó que su acción fue principalmente por su colega Ana Martín, pues siempre que ve sus videos se ríe.

“Yo vi el video de Ana Martín y me dio mucha risa. A ver, estoy postparto, no he dormido, aparte quedé cegatona después del parto, yo no leí, no leí las letras”, explicó.

Alexis Ayala sería uno de los habitantes con mejor sueldo en La Casa de los Famosos México.

Cuánto tiempo estuvieron juntos Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala

La pareja de actores tuvo un romance de 2005 a 2008, cuando él tenía 40 años y ella 19, por lo que la diferencia de edad fue uno de los aspectos que más llamó la atención.

“Somos dos personas civilizadas que entendimos que la relación había llegado a su fin, y decidimos quedar como amigos; Ana Brenda es una gran mujer y tuvimos un bonito noviazgo”, expresó Ayala en un comunicado difundido en 2009.