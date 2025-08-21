México

Wendy Guevara opina sobre la entrevista de Christian Nodal y comparte anécdota con la familia Aguilar

La influencer reaccionó a la polémica que rodea a los cantantes

Por Cinthia Salvador

Guardar
La influencer reaccionó a la
La influencer reaccionó a la polémica que rodea a los cantantes. (Captura de pantalla @nodal/ @soywendyguevara oficial)

La influencer Wendy Guevara volvió al centro de la conversación pública tras compartir su postura frente a la polémica entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, además de narrar la experiencia que vivió al conocer a Pepe Aguilar y a Ángela Aguilar.

Desde el espacio de su podcast junto a Nicola Porcella, Guevara relató detalles inéditos sobre la interacción con la reconocida familia de músicos durante un evento reciente. Durante su participación Wendy aseguró que el sonorense le genera simpatía. Ante la controversia que rodea actualmente al intérprete regional, la influencer expresó: “Dicen que el Nodal... les voy a decir algo. A mí me cae muy bien”, una declaración que marcó la diferencia en medio de la serie de críticas y debates por la entrevista que concedió el artista a la periodista de La Saga.

La conversación avanzó hacia un momento significativo en la vida profesional de la creadora de contenido cuando recordó el episodio que vivió con Pepe Aguilar y Ángela Aguilar durante la ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2025.

En Premios Lo Nuestro, Pepe
En Premios Lo Nuestro, Pepe Aguilarfue entrevistado por Wendy Guevara. (Fotos: @soywendyguevaraoficial, @pepeaguilar_oficial, Instagram)

Según narró, su labor consistía en entrevistar a personalidades invitadas al evento. Fue durante los ensayos cuando el cantante Pepe Aguilar la buscó y se presentó de manera cortés, dejando una impresión positiva en la influencer.

“Les voy a ser bien sincera, aunque se ataque la gente. Yo un día me encontré a esta chava, a Ángela y al señor Aguilar. Fueron muy amables conmigo. Primero tuvimos un ensayo en Los Premios Lo Nuestro y el señor fue y me saludó. Y me saludó ella y me gritó ‘hola, me encantas’. Y ya cuando hicimos la entrevista, fue el señor y me saludó”, reveló.

Wendy Guevara también detalló el primer contacto con su hija, Ángela quien se acercó para manifestarle simpatía. “Me saludó ella y me gritó: ‘hola, me encantas’”, relató Guevara sobre el encuentro en los ensayos previos a la premiación.

La influencer comentó que la
La influencer comentó que la familia Aguilar se acercó a ella amablemente. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Durante la transmisión del evento, Wendy desempeñó el papel de entrevistadora, lo que le permitió un acercamiento más personal tanto con Pepe Aguilar como con su hija. La influencer subrayó la actitud amable y receptiva de ambos.

No obstante, la influencer comentó que la audiencia habría señalado que el compositor no la saludó como se debía. “La gente luego, luego quiso decir que no me saludó de beso... que yo si iba a saludarlo así... No, yo lo saludé con respeto al señor... Hicieron un chisme”, aseguró Wendy Guevara.

Wendy Guevara Ángela Aguilar Pepe Aguilar

