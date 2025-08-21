Sin duda el azúcar y la presión elevada son uno de los problemas de salud que más aquejan a la población y que, de no tratarse a tiempo, pueden derivar en peligrosas enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.
Sin embargo, además de la importancia de implementar cambios en los hábitos alimenticios, existen remedios naturales a los que podemos recurrir para facilitar devolver la salud al cuerpo.
Y unos de los más efectivos y fáciles de usar suelen ser las infusiones, debido a que concentran compuestos que brindan muchos beneficios a la salud.
En este caso, te contamos cuáles son tres de las mejores infusiones para combatir estos desajustes del metabolismo en sus primeras etapas y prevenir el desarrollo de padecimientos más graves.
Tres infusiones para reducir los niveles de azúcar en sangre y regular la presión arterial
Tres de las mejores infusiones que suelen destacar los especialistas, como apoyo para reducir los niveles de azúcar en sangre y regular la presión arterial son las siguientes:
- Té de canela: Diversos estudios sugieren que la canela puede contribuir a mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre. Además, puede tener un efecto favorable sobre la presión arterial.
- Infusión de hojas de moringa: La moringa contiene compuestos antioxidantes y puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre según algunas investigaciones. También se ha asociado con beneficios para la salud cardiovascular.
- Té de hibisco (flor de jamaica): El consumo de esta infusión ha mostrado efectos positivos en la reducción de la presión arterial en diversos estudios. El hibisco también puede ayudar a regular el metabolismo de la glucosa.
Cómo preparar y consumir estas infusiones para obtener sus beneficios
Para obtener los posibles beneficios del té de canela, el té de hojas de moringa y el té de flor de jamaica, el consumo suele recomendarse de la siguiente manera:
Té de canela
- Preparación: Hierve una o dos ramas de canela en aproximadamente 250 ml de agua durante cinco a diez minutos.
- Consumo: Puede tomarse una taza al día, preferentemente sin azúcar añadida. Se puede consumir caliente o tibio.
Té de hojas de moringa
- Preparación: Agrega una a dos cucharaditas de hojas secas de moringa a 250 ml de agua caliente y deja reposar entre cinco y diez minutos.
- Consumo: Toma una taza al día. Se puede beber por las mañanas o por las tardes.
Té de flor de jamaica
- Preparación: Hierve una cucharada de flores secas de jamaica en 250 ml de agua durante cinco a diez minutos. Cuela antes de beber.
- Consumo: Puedes tomar una a dos tazas al día, frías o calientes, sin azúcar añadida.
Recomendaciones generales para su consumo:
- No exceder el consumo recomendado, ya que algunas plantas pueden tener efectos secundarios o interactuar con medicamentos.
- Evitar agregar azúcar o edulcorantes para preservar el beneficio metabólico.
- Consultar con un profesional de la salud antes de incorporar estas infusiones si se padece diabetes, presión alta u otra condición médica.