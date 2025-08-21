México

Tres infusiones para reducir los niveles de azúcar en sangre y regular la presión arterial

Estos remedios naturales pueden ayudar a mejorar tu salud si los consumes de manera regular

Por Abigail Gómez

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda el azúcar y la presión elevada son uno de los problemas de salud que más aquejan a la población y que, de no tratarse a tiempo, pueden derivar en peligrosas enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Sin embargo, además de la importancia de implementar cambios en los hábitos alimenticios, existen remedios naturales a los que podemos recurrir para facilitar devolver la salud al cuerpo.

Y unos de los más efectivos y fáciles de usar suelen ser las infusiones, debido a que concentran compuestos que brindan muchos beneficios a la salud.

En este caso, te contamos cuáles son tres de las mejores infusiones para combatir estos desajustes del metabolismo en sus primeras etapas y prevenir el desarrollo de padecimientos más graves.

Las infusiones son remedios naturales valiosos para combatir diversos padecimientos en sus primeras etapas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tres infusiones para reducir los niveles de azúcar en sangre y regular la presión arterial

Tres de las mejores infusiones que suelen destacar los especialistas, como apoyo para reducir los niveles de azúcar en sangre y regular la presión arterial son las siguientes:

  • Té de canela: Diversos estudios sugieren que la canela puede contribuir a mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre. Además, puede tener un efecto favorable sobre la presión arterial.
  • Infusión de hojas de moringa: La moringa contiene compuestos antioxidantes y puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre según algunas investigaciones. También se ha asociado con beneficios para la salud cardiovascular.
  • Té de hibisco (flor de jamaica): El consumo de esta infusión ha mostrado efectos positivos en la reducción de la presión arterial en diversos estudios. El hibisco también puede ayudar a regular el metabolismo de la glucosa.
El consumo de estas infusiones debe formar parte de un estilo de vida saludable y nunca sustituir el tratamiento médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y consumir estas infusiones para obtener sus beneficios

Para obtener los posibles beneficios del té de canela, el té de hojas de moringa y el té de flor de jamaica, el consumo suele recomendarse de la siguiente manera:

Té de canela

  • Preparación: Hierve una o dos ramas de canela en aproximadamente 250 ml de agua durante cinco a diez minutos.
  • Consumo: Puede tomarse una taza al día, preferentemente sin azúcar añadida. Se puede consumir caliente o tibio.

Té de hojas de moringa

  • Preparación: Agrega una a dos cucharaditas de hojas secas de moringa a 250 ml de agua caliente y deja reposar entre cinco y diez minutos.
  • Consumo: Toma una taza al día. Se puede beber por las mañanas o por las tardes.

Té de flor de jamaica

  • Preparación: Hierve una cucharada de flores secas de jamaica en 250 ml de agua durante cinco a diez minutos. Cuela antes de beber.
  • Consumo: Puedes tomar una a dos tazas al día, frías o calientes, sin azúcar añadida.
El té de jamaica es saludable y además de un delicioso sabor frutal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones generales para su consumo:

  • No exceder el consumo recomendado, ya que algunas plantas pueden tener efectos secundarios o interactuar con medicamentos.
  • Evitar agregar azúcar o edulcorantes para preservar el beneficio metabólico.
  • Consultar con un profesional de la salud antes de incorporar estas infusiones si se padece diabetes, presión alta u otra condición médica.

