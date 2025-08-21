Procesan al hombre que abusó sexualmente de su sobrino de 6 años y subió los videos a la dark web en Jalisco

Foto: Fiscalía de Jalisco

Alfredo Salvador “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en contra de su sobrino de 6 años de edad en Jalisco, tras ser identificado y detenido por subir los materiales al foro de internet conocido como “dark web”.

Fue este miércoles 20 de agosto que se realizó la audiencia de vinculación a proceso tanto del sujeto como de la madre del menor, quien también fue detenida, en la que la autoridad jurisdiccional abrió proceso para ambos.

Alfredo Salvador “N” es acusado por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso sexual infantil, corrupción de menores y maltrato infantil, por lo que podría enfrentar una pena de más de 25 años de prisión.

En tanto, la madre del menor, identificada como Jessica Nohemí “N”, fue vinculada a proceso por el delito de maltrato infantil en las vertientes física y psicológica, por lo que podría permanecer en prisión hasta por cinco años.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa de un año para Alfredo Salvador “N” y prisión preventiva justificada de seis meses para Jessica Nohemí “N” mientras se realizan las investigaciones complementarias.

La madre del menor también fue detenida. Foto: Fiscalía de Jalisco

Tío fue identificado tras subir videos a la dark web

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que las indagatorias del caso iniciaron el pasado mes de julio cuando una fuente anónima denunció ante el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) el hallazgo de un video sobre abuso sexual infantil en el foro de internet.

El FBI contactó a la fiscalía y, tras investigar el reporte, fueron solicitadas dos órdenes de cateo en las que se logró la detención de Alfredo Salvador “N”, de 38 años de edad, quien de acuerdo con las pesquisas sería el presunto responsable de agredir explícitamente del menor de edad.

Por su parte, la madre del niño, de 32 años, fue localizada en un inmueble del municipio de Zapopan.

El fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, detalló en conferencia de prensa que el sujeto abusaba del menor y subía las imágenes a diversa redes sociales, entre las que se encontraba la dark web.

Imagen ilustrativa del fiscal de Jalisco. Foto: Captura de pantalla

“En este video se advierte una videollamada entre dos personas, entre dos varones, uno de ellos masturbándose y el otro teniendo relaciones explícitas con un menor de 6 años", detalló el fiscal en conferencia de prensa.

El menor de seis años fue localizado por las autoridades y puesto bajo resguardo.