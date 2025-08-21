México

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Tijuana este jueves

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este jueves?, aquí está la previsión meteorológica para las siguientes horas en Tijuana.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este jueves, se estima que en Tijuana habrá un 0% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 29 centígrados y una mínima de 20°. La nubosidad será del 26% y por la noche habrá una probabilidad del 0% de lluvias.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Tijuana

Tijuana, una de las ciudades principales de Baja California, posee un clima de tipo semiárido caracterizado por tener veranos secos y templados a cálidos, así como inviernos suaves y húmedos. La temperatura promedio anual es de 17.5 grados.

Debido a que tiene salida al océano Pacífico y su cercanía a California, sus costas son frías durante el verano y templadas en el invierno; asimismo, las lluvias no son tan abundantes y ocurren por frentes fríos o tormentas generadas entre noviembre y abril.

Del otoño a la primavera es común que se dé el fenómeno conocido como “Vientos de Santa Ana”, que se caracterizan por ser vientos fuertes, secos y calientes que van de las montañas al mar y que pueden ocasionar olas de calor por arriba de los 30 grados.

Por otro lado, la temperatura mínima récord ha sido de -9.4 y la máxima de 48.2 grados, asimismo, ha nevado hasta en cinco ocasiones (en los años 1967, 2007, 2008, 2014, 2021) aunque en realidad las bajas temperaturas son extrañas en esta zona.

Las costas de Tijuana
Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)

Cuál es el clima en México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

ClimaTijuanaMéxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Ana Brenda Contreras, ex de Alexis Ayala, padece extraña condición en la piel que ha empeorado tras su parto

Meses después de darle la bienvenida a su primogénita, la actriz se sinceró con sus seguidores sobre el problema que enfrenta

Ana Brenda Contreras, ex de

A Poncho de Nigris no le gusta Mariana Botas para su sobrino Aldo de Nigris: “Viejita y voz de Minion”

La química entre Aldo y Mariana ha dado mucho de qué hablar, convirtiéndose en tendencia gracias a los fanáticos que sueñan con verlos juntos dentro de La casa de los famosos México

A Poncho de Nigris no

Las guerreras k-pop arrasan en el ranking de películas de Netflix México a mitad de semana

Pese al estreno de grandes cintas, la película animada sobre las cazadoras de demonios se mantiene como la favorita de los mexicanos en la plataforma

Las guerreras k-pop arrasan en

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de agosto: Línea 2 con marcha lenta y afluencia de usuarios

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Para qué recomiendan colgar un ramo de eucalipto en la ducha

El vapor activa sus compuestos naturales, creando una atmósfera terapéutica que alivia la congestión y relaja el cuerpo

Para qué recomiendan colgar un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran segundo laboratorio de metanfetamina

Aseguran segundo laboratorio de metanfetamina en Palenque, Chiapas

Gobierno de Chiapas niega desplazamiento forzado hacia Guatemala por violencia: los acusa de posibles vínculos con criminales

Fiscalía de CDMX confirma que el ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz se planeaba para el 14 de mayo

Procesan al hombre que abusó sexualmente de su sobrino de 6 años y subió los videos a la dark web en Jalisco

Tirador y autores materiales del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, siguen prófugos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah se quiebra y Alexis Ayala la anima a seguir

Captan a Cristian Castro apoyando a Messi en el Inter Miami vs Tigres de la Leagues Cup

Pepe Aguilar enfrenta doloroso diagnóstico de su ‘hijo favorito’ y afirma: “Vamos a salir de esta”

Martín Oesterheld difunde ‘El Eternauta’, la historieta de ciencia ficción escrita por su abuelo antes de ser secuestrado y desaparecido

Faisy reacciona al supuesto regreso de Mariana Echeverría a Me Caigo de Risa: “No habría una armonía”

DEPORTES

Captan a Cristian Castro apoyando

Captan a Cristian Castro apoyando a Messi en el Inter Miami vs Tigres de la Leagues Cup

México obtiene dos oros en atletismo durante los Juegos Panamericanos Junior

FMF abre investigación por las riñas en los partidos Chivas vs Juárez y Tigres vs América

Isaac del Toro podría quedar fuera de la Deutschland Tour 2025: UAE Team Emirates no lo incluye en su alineación

Así reaccionó Mauricio Sulaimán tras el éxito del Supernova Strikers: “Me encantó”