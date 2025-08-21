México

Mía Rubín sufrió crisis de ansiedad por duras críticas en televisión: “No paraba de temblar”

La experiencia en el programa de Televisa puso a prueba no solo el talento de Mía Rubín, sino también su fortaleza emocional frente a la crítica pública

Por Armando Guadarrama

El apoyo de su familia, clave para enfrentar los momentos más difíciles tras la exposición pública (Foto: (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

“En ese programa por primera vez experimenté un ataque de ansiedad por miedo a no hacer las cosas perfecto, por estar enferma. Tampoco era una canción tan difícil, yo sabía que podía hacerlo, pero me autosaboteé tan cañón que me quedé sin voz por un momento, estaba muy asustada”, recordó Mía Rubín al describir el episodio que marcó un antes y un después en su carrera.

La joven cantante, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, relató en el podcast La Barra de Santiago cómo la presión mediática y las críticas recibidas durante su participación en el programa Juego de voces de Televisa la llevaron a enfrentar su primera crisis de ansiedad, una experiencia que la dejó vulnerable y cuestionando su lugar en el escenario.

La joven artista relata cómo la presión de las redes sociales y el escenario la llevó a perder la voz (Foto: Instagram/@miarubinlega)

La exposición pública que supuso su paso por Juego de voces no solo significó un reto profesional, sino también un desafío emocional. Según explicó en la entrevista con Santiago Vizl, la intensidad de los comentarios, tanto positivos como negativos, superó cualquier experiencia previa.

Mía Rubín revela su primera crisis de ansiedad durante 'Juego de voces' por la presión mediática (Foto: Instagram)

“Ahorita que estuve en Juego de voces, ahí es donde de verdad sentí que me sacaron de mi cajita de cristal. Siento que desde ahí me sentí expuesta a una infinidad de comentarios tanto positivos como negativos, recibí comentarios muy feos, de cómo me movía en el escenario, que caminaba como gacela, que hacía sentadillas y hubo un punto, en verdad, en el que yo no podía pararme en un escenario y no sentir terror y miedo”, confesó la intérprete.

El impacto de las críticas se manifestó de forma física y emocional. Durante una grabación, la presión del set y la atención de las cámaras, sumadas a los mensajes negativos en redes sociales, la desbordaron.

“De repente: ‘Vamos a grabar, todos listos’ y en ese momento no me dejaban de escurrir las lágrimas, no dejaba de temblar y me di cuenta de ‘Me ganaron’, por primera vez en mi vida me sentí completamente expuesta, me sentí fuera de mí, fuera de control y no sabía cómo arreglarlo”, relató. Este episodio la llevó a experimentar una pérdida momentánea de la voz, síntoma de la ansiedad que la invadía.

La cantante confiesa que la exigencia de perfección y las críticas afectaron su salud emocional y física (Crédito: Crédito: Prensa Danna)

A pesar de la adversidad, Mía Rubín encontró en su familia un pilar fundamental. Tanto Andrea Legarreta como Erik Rubín la acompañaron durante todo el proceso, brindándole apoyo y contención.

“Mi familia me ayudó mucho y nadie más me iba a convencer y eso lo tenía que arreglar yo, y eso a la fecha lo tengo que arreglar yo porque me sigue pasando. No te voy a mentir ahorita y decir que ya estoy completamente sanada de eso porque mi peor enemiga siempre he sido yo misma, siempre”, reconoció la artista, subrayando la importancia del entorno cercano en momentos de crisis.

