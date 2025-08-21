México

México: las predicciones del tiempo para Puerto Vallarta este 21 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este jueves?, aquí está la previsión meteorológica para las próximas horas en Puerto Vallarta.

En Puerto Vallarta se espera una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 60% durante el día y del 61% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 80% en el transcurso del día y del 96% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 20 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 8.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Puerto Vallarta (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del estado de Jalisco, posee un clima semicálido subhúmedo debido a su proximidad con la cordillera de la Sierra Madre Occidental y el océano Pacífico.

En el verano las temperaturas oscilan entre los 25 y los 32 grados y puede haber abundancia pluvial, mientras que en el invierno el termómetro baja a los 17 grados y marca máximas de 27 grados, siendo una zona atractiva incluso para las ballenas jorobadas que migran de las gélidas aguas árticas.

El clima de Puerto Vallarta
El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaPuerto VallartaJaliscomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Ana Brenda Contreras, ex de Alexis Ayala, padece extraña condición en la piel que ha empeorado tras su parto

Meses después de darle la bienvenida a su primogénita, la actriz se sinceró con sus seguidores sobre el problema que enfrenta

Ana Brenda Contreras, ex de

A Poncho de Nigris no le gusta Mariana Botas para su sobrino Aldo de Nigris: “Viejita y voz de Minion”

La química entre Aldo y Mariana ha dado mucho de qué hablar, convirtiéndose en tendencia gracias a los fanáticos que sueñan con verlos juntos dentro de La casa de los famosos México

A Poncho de Nigris no

Las guerreras k-pop arrasan en el ranking de películas de Netflix México a mitad de semana

Pese al estreno de grandes cintas, la película animada sobre las cazadoras de demonios se mantiene como la favorita de los mexicanos en la plataforma

Las guerreras k-pop arrasan en

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de agosto: Línea 2 con marcha lenta y afluencia de usuarios

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Para qué recomiendan colgar un ramo de eucalipto en la ducha

El vapor activa sus compuestos naturales, creando una atmósfera terapéutica que alivia la congestión y relaja el cuerpo

Para qué recomiendan colgar un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran segundo laboratorio de metanfetamina

Aseguran segundo laboratorio de metanfetamina en Palenque, Chiapas

Gobierno de Chiapas niega desplazamiento forzado hacia Guatemala por violencia: los acusa de posibles vínculos con criminales

Fiscalía de CDMX confirma que el ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz se planeaba para el 14 de mayo

Procesan al hombre que abusó sexualmente de su sobrino de 6 años y subió los videos a la dark web en Jalisco

Tirador y autores materiales del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, siguen prófugos

ENTRETENIMIENTO

El Conjuro Últimos Ritos: adelantan

El Conjuro Últimos Ritos: adelantan fecha de estreno en México de la cuarta película de la saga de terror

Ana Brenda Contreras, ex de Alexis Ayala, padece extraña condición en la piel que ha empeorado tras su parto

A Poncho de Nigris no le gusta Mariana Botas para su sobrino Aldo de Nigris: “Viejita y voz de Minion”

Las guerreras k-pop arrasan en el ranking de películas de Netflix México a mitad de semana

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah se quiebra y Alexis Ayala la anima a seguir

DEPORTES

Captan a Cristian Castro apoyando

Captan a Cristian Castro apoyando a Messi en el Inter Miami vs Tigres de la Leagues Cup

México obtiene dos oros en atletismo durante los Juegos Panamericanos Junior

FMF abre investigación por las riñas en los partidos Chivas vs Juárez y Tigres vs América

Isaac del Toro podría quedar fuera de la Deutschland Tour 2025: UAE Team Emirates no lo incluye en su alineación

Así reaccionó Mauricio Sulaimán tras el éxito del Supernova Strikers: “Me encantó”