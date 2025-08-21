México

Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de agosto: rescatan a un perrito en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Por Luz Coello,Anayeli Tapia Sandoval yMariana Campos

Guardar
02:04 hsHoy

Suspender servicio en la Línea B para rescatar a un perrito

Pasajeros de la Línea B del Metro CDMX reportaron que el servicio de la ruta estaba detenido, pues los trenes se encontraban detenidos en varias estaciones. Esta situación se prolongó por varios minutos, en algunos casos denunciaron que se quedaron sin energía eléctrica y en medio de los túneles.

El STC Metro explicó que tuvieron que hacer un corte de energía para hacer maniobras de rescate, un perrito ingresó a la zona de vías.

"Buena noche, Gabriela. Se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea B por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar“, publicaron.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)
21:52 hsAyer

Retiran un tren de la Línea 9 del Metro CDMX

Usuarios reportaron que pasaron más de 10 minutos en la estación Chabacano con dirección a Tacubaya, más tarde la cuenta oficial del Metro explicó que se realizó el retiro de un tren para su revisión; en consecuencia, el servicio de la línea es lento.

“Buena tarde. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 9, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas”, publicaron.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)
21:49 hsAyer

Metro CDMX anuncia rehabilitación y mantenimiento en las siguiente líneas

El director del STC explicó que emprenderán acciones para mejorar las instalaciones de varias líneas

Por Luz Coello

Anuncian rehabilitación de trenes y
Anuncian rehabilitación de trenes y estaciones del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC) anunciaron una serie de acuerdos para emprender un proyecto de mantenimiento y rehabilitación en varias líneas de la red.

Leer la nota completa
20:43 hsAyer

Servicio lento en la Línea B Metro CDMX

A través de redes sociales, usuarios de la Línea B evidenciaron los largos tiempos de espera para el arribo de trenes, por lo que el Metro CDMX explicó que retiraron un tren para su revisión.

“Buen día. Se retira un tren de la Línea B para revisión, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar“, publicaron.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)
18:06 hsAyer

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW MB CDMX)
11:34 hsAyer

Activan marcha lenta

Debido a la lluvia registrada en distintos puntos de la ciudad, se implementó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 8, A y 12 del Metro. Esta medida reduce la velocidad de los trenes con el fin de garantizar un trayecto seguro para las personas usuarias.

11:21 hsAyer

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 21 de agosto.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCmexico-noticias

Últimas noticias

Detienen en Tamaulipas a hombre vinculado con la difusión de pornografía infantil en grupos de redes sociales

La Fiscalía General de la República determinó que Juan “R” estaría relacionado con la exposición de más de 11 mil materiales relacionados con este delito

Detienen en Tamaulipas a hombre

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El sismo ocurrió a las 5:05 horas, a una distancia de 121 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 40.8 km

Sismo de 4.0 de magnitud

La historia de ‘Aún’, el éxito de Coda en voz de Xava Drago que estuvo a punto de no lanzarse

La muerte del vocalista reaviva el interés por la canción que desafió las reglas y se ganó un lugar entre las más grandes del repertorio del rock en español

La historia de ‘Aún’, el

Este jugador de las Águilas del América podría emigrar al Ipswich Town de Inglaterra

El club inglés busca reforzar su defensa con un perfil internacional que ha brillado en la Liga MX y suma títulos, regularidad y experiencia con selección

Este jugador de las Águilas

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de agosto: la ‘Jefa’ llama a todos los habitantes a la sala para un sorteo

Sigue la actualización minuto a minuto de este jueves de prueba del robo de salvación

La Casa de los Famosos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Google lanza nuevas funciones para

Google lanza nuevas funciones para su Modo IA: qué países pueden acceder a esta herramienta

Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”

Mo Gawdat, exdirectivo de Google, señala que los CEO no se salvarán de ser reemplazados por la IA

El vapeo es una puerta de entrada al tabaquismo, según la evidencia

El síndrome metabólico se vincula con la enfermedad de Parkinson, según un estudio

INFOBAE AMÉRICA

Temperaturas extremas ponen en alerta

Temperaturas extremas ponen en alerta a Arizona, California y Nevada

La junta de libertad condicional de California rechazó la solicitud de liberación de Erik Menéndez

“Golden” de HUNTR/X lidera el ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos

Serena Williams reveló que usa medicación para perder peso: “Me siento liviana física y mentalmente”

Clima en Reston: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

DEPORTES

La polémica de River-Libertad: la

La polémica de River-Libertad: la lupa sobre la expulsión a Galoppo por doble amarilla

Con 10 jugadores, River Plate empata contra Libertad en busca del pase a los cuartos de la Copa Libertadores

El show de Juan Martín del Potro en el US Open: el punto en el que probó el martillo de Thor y una broma en pleno peloteo

La esposa de Rodrigo Rey contó que barras de la U de Chile desnudaron y fracturaron a empleados de Independiente

Pase magistral “de tres dedos” de Marcos Acuña y gol de arremetida de Driussi: así abrió el marcador River ante Libertad