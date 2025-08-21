Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de agosto: rescatan a un perrito en la Línea B

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 21 de agosto.

Debido a la lluvia registrada en distintos puntos de la ciudad, se implementó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 8, A y 12 del Metro. Esta medida reduce la velocidad de los trenes con el fin de garantizar un trayecto seguro para las personas usuarias.

“Buen día. Se retira un tren de la Línea B para revisión , por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar“, publicaron.

A través de redes sociales, usuarios de la Línea B evidenciaron los largos tiempos de espera para el arribo de trenes, por lo que el Metro CDMX explicó que retiraron un tren para su revisión.

Adrián Rubalcava , director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC) anunciaron una serie de acuerdos para emprender un proyecto de mantenimiento y rehabilitación en varias líneas de la red.

“Buena tarde. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 9, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas”, publicaron.

Usuarios reportaron que pasaron más de 10 minutos en la estación Chabacano con dirección a Tacubaya, más tarde la cuenta oficial del Metro explicó que se realizó el retiro de un tren para su revisión; en consecuencia, el servicio de la línea es lento.

"Buena noche, Gabriela. Se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea B por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar“, publicaron.

El STC Metro explicó que tuvieron que hacer un corte de energía para hacer maniobras de rescate, un perrito ingresó a la zona de vías.

Pasajeros de la Línea B del Metro CDMX reportaron que el servicio de la ruta estaba detenido, pues los trenes se encontraban detenidos en varias estaciones. Esta situación se prolongó por varios minutos, en algunos casos denunciaron que se quedaron sin energía eléctrica y en medio de los túneles.

