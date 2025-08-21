Hallan restos óseos en Valparaíso tras búsqueda coordinada entre colectivos familiares y autoridades

La Fiscalía de Zacatecas halla restos óseos en Valparaíso durante operativo de búsqueda de personas. (FGJE Zacatecas)

La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas de Zacatecas realizó el miércoles 20 de agosto nuevos trabajos de prospección en la comunidad de Mesa de Santa Ana, municipio de Valparaíso.

Según la información publicada por la fiscalía, estas labores permitieron el hallazgo de restos óseos tras recorrer un área de cinco kilómetros. Los indicios recuperados fueron resguardados por la Dirección de Servicios Periciales para su procesamiento e identificación conforme a los protocolos forenses establecidos a nivel estatal.

Estas acciones de búsqueda se desarrollaron en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía de Investigación, la Dirección General de Servicios Periciales y con la participación de representantes de colectivos de familiares.

Búsqueda y cifras de desapariciones

El operativo en Mesa de Santa Ana contó con la participación de autoridades estatales y colectivos de familiares. (FGJE Zacatecas)

La Fiscalía estatal subrayó que este trabajo conjunto constituye una parte central de la respuesta institucional y que el compromiso con la verdad y la justicia se mantiene vigente, extendiendo apoyo a quienes buscan a sus familiares ausentes.

De acuerdo con datos publicados en informes oficiales del Gobierno del Estado de Zacatecas, el fenómeno de la desaparición de personas continúa siendo atendido como prioridad.

Las autoridades estatales informaron que durante el primer semestre de 2025 se han contabilizado 275 casos de personas desaparecidas, no localizadas o localizadas en el territorio zacatecano.

De ese total, 168 personas siguen en calidad de no localizadas y las labores de búsqueda se distribuyen entre municipios con alta incidencia, incluyendo Valparaíso. Los datos también señalan que el trabajo con denuncias y reportes ha permitido la localización de 107 personas en el mismo periodo, de las cuales 104 fueron ubicadas con vida y 3 sin vida.

En lo referente a la atención directa a familiares y víctimas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas mantiene un llamado abierto a presentar denuncias formales sobre la desaparición de personas.

Los restos recuperados serán procesados e identificados por la Dirección de Servicios Periciales. (FGJE Zacatecas)

Los reportes pueden realizarse en cualquier sede ministerial presencial o a través de las líneas oficiales de emergencia 911 y 089, un esquema diseñado para garantizar acceso, confidencialidad y atención permanente ante nuevos casos o datos relevantes que puedan surgir durante las investigaciones.

El municipio de Valparaíso mantiene una vigilancia especial dado el registro histórico de casos y la dispersión geográfica donde han acontecido las ausencias recientes. Las autoridades estatales subrayaron que la colaboración interinstitucional y la atención a los protocolos de búsqueda en vida y recuperación de restos tiene el fin de fortalecer el proceso de identificación y entrega, así como reducir la impunidad en estos delitos.

La Fiscalía estatal reiteró que la búsqueda de personas desaparecidas es un deber permanente y que todos los hallazgos y denuncias recibidas, por mínimas que sean, se procesan conforme a la ley y los estándares nacionales.

Las familias pueden acudir de manera directa a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, enviar datos a los canales de contacto establecidos, o solicitar la intervención de los grupos especializados para la pronta atención de cualquier reporte.