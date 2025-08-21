México

Esta es la canción con la que Ángela Aguilar recordaba a Christian Nodal antes de su romance

Durante una entrevista en 2024, la cantante ocultó la identidad de la persona en quien pensaba al interpretar ese tema

Por Cinthia Salvador

Guardar
Durante una entrevista en 2024,
Durante una entrevista en 2024, la cantante no reveló en quién pensaba con ese tema. (Instagram)

Un fragmento de una entrevista realizada en febrero de 2024 ha retomado atención pública en semanas recientes. La cantante Ángela Aguilar compartió en ese momento que asocia “Contigo en la distancia” con una etapa personal ligada al amor.

“Yo creo que ‘Contigo en la distancia’, esa fue la canción que más sentí. Ay señora, no le puedo decir eso (a quién le recordó). No le puedo contar todos mis secretos”, expresó durante la conversación con la periodista Pati Chapoy. Ya que Aguilar incluyó el tema en su disco “Bolero”, presentado durante 2024.

“Me pasaba que estaba cantando ‘Piensa en mí’ en el estudio tenía que parar porque me salían las lágrimas. Al igual que ‘Contigo en la distancia’ (...) No le puedo contar todos mis secretos”, declaró. “Soy bien dramática, soy muy enamoradiza”.

Asimismo declaró a qué edad tuvo un gran amor: “Fue a los 17, 18″, comentó. A lo que Chapoy preguntó “¿Era de la escuela?“. A lo que Ángela rápidamente explicó, ”No, no te voy a decir", finalizó.

Ángela Aguilar canta canción que le recuerda a Christian Nodal. (Tikotk: angela.y.nodal)

La declaración generó especulaciones entre seguidores y medios, pues muchos identificaron vínculos emocionales entre la intérprete y figuras de su círculo cercano. El tema cobró aún mayor relevancia cuando en julio de 2024 circuló un videoclip en redes sociales que muestra a la hija de Pepe Aguilar interpretando esa canción durante la fiesta el día que contrajo matrimonio con Christian Nodal. El registro audiovisual alimentó las sospechas de que el bolero posee un significado especial en la relación.

Durante agosto de 2025, Ángela Aguilar ofreció dos conciertos en el Hollywood Bowl en Los Ángeles. El repertorio incluyó nuevamente “Contigo en la distancia” y, antes de iniciar su interpretación, la cantante compartió una reflexión ante la audiencia.

“Es de mis favoritas porque me recuerda mucho a mi esposo”. El comentario fue recibido con aplausos por la audiencia y en redes sociales reforzó el carácter simbólico de la canción para la pareja, que sostiene una relación que se volvió mediática desde hace ya un año.

Ángela Aguilar tuvo una entrevista
Ángela Aguilar tuvo una entrevista para Ventaneando por la salida de su disco "Bolero" en 2024. (Captura de pantalla YouTube Pati Chapoy)

“Contigo en la distancia” se distingue como una pieza esencial dentro de la música popular latinoamericana. El bolero es creación original de César Portillo de la Luz, compositor cubano que en 1946 presentó un tema que ha viajado por generaciones y versiones. La canción ha sido interpretada en distintos géneros y voces, manteniéndose vigente como una de las piezas más reconocidas de este género musical en español.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

‘El Chapo’ Guzmán busca mejorar su reclusión y volver a ver a Emma Coronel y otros familiares: denuncia que no le da ni el sol

La abogada Mariel Colón reveló al periodista Ángel Hernández que la defensa del capo busca una nueva estrategia

‘El Chapo’ Guzmán busca mejorar

Temblor hoy 21 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.7 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 21 de agosto

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.7 en Río Grande

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Oaxaca: se registra

El mejor remedio casero para combatir los fuegos bucales o aftas

Aunque esta práctica podría ser la solución para combatir este tipo de úlceras, existen casos especiales en donde es necesaria la atención médica profesional

El mejor remedio casero para

TEPJF valida elección de ministros de la SCJN pese a uso masivo de “acordeones”

El fallo, decidido por mayoría, deja en firme la integración de la nueva Corte a partir del 1 de septiembre

TEPJF valida elección de ministros
MÁS NOTICIAS

NARCO

‘El Chapo’ Guzmán busca mejorar

‘El Chapo’ Guzmán busca mejorar su reclusión y volver a ver a Emma Coronel y otros familiares: denuncia que no le da ni el sol

Sujetos armados que viajaban en más de 10 vehículos desarmaron y golpearon a policías municipales en Tabasco

Paso a paso: así fue el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, según nuevos datos

“Fue una planeación anticipada”: agresores de Ximena y José usaron varios vehículos para huir al Edomex

Aseguran segundo laboratorio de metanfetamina en Palenque, Chiapas

ENTRETENIMIENTO

ATEEZ en México 2025: Este

ATEEZ en México 2025: Este es el probable setlist para su concierto en el Estadio GNP Seguros

La Casa de los Famosos México en vivo: Se definen los ocho nominados de la semana

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la cuarta semana

Amiga de Maribel Guardia revela las condiciones que puso para trabajar con Imelda Tuñón en la misma obra de teatro

Alfredo Adame se aleja del ‘hate’ y elogia a Ángela Aguilar: “Es una belleza que canta como los ángeles”

DEPORTES

Marco Verde ya tiene fecha

Marco Verde ya tiene fecha y sede confirmada para su próxima pelea como profesional

Hijo de José Ramón Fernández se burla de Faitelson por los abucheos que recibió el periodista en el Supernova Strikers

Zandokan Jr. recibe la playera y revela su amor por el Atlas: “Desde la cuna soy rojinegro”

Volador Jr. derrota a Difunto en la Arena Puebla tras ser dominado gran parte del combate

Blue Panther Jr. reta a Akuma por el Campeonato Nacional de Peso Completo en la Arena México