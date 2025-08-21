Esta es la canción con la que Ángela Aguilar recordaba a Christian Nodal antes de su romance

Durante una entrevista en 2024, la cantante no reveló en quién pensaba con ese tema. (Instagram)

Un fragmento de una entrevista realizada en febrero de 2024 ha retomado atención pública en semanas recientes. La cantante Ángela Aguilar compartió en ese momento que asocia “Contigo en la distancia” con una etapa personal ligada al amor.

“Yo creo que ‘Contigo en la distancia’, esa fue la canción que más sentí. Ay señora, no le puedo decir eso (a quién le recordó). No le puedo contar todos mis secretos”, expresó durante la conversación con la periodista Pati Chapoy. Ya que Aguilar incluyó el tema en su disco “Bolero”, presentado durante 2024.

“Me pasaba que estaba cantando ‘Piensa en mí’ en el estudio tenía que parar porque me salían las lágrimas. Al igual que ‘Contigo en la distancia’ (...) No le puedo contar todos mis secretos”, declaró. “Soy bien dramática, soy muy enamoradiza”.

Asimismo declaró a qué edad tuvo un gran amor: “Fue a los 17, 18″, comentó. A lo que Chapoy preguntó “¿Era de la escuela?“. A lo que Ángela rápidamente explicó, ”No, no te voy a decir", finalizó.

Ángela Aguilar canta canción que le recuerda a Christian Nodal. (Tikotk: angela.y.nodal)

La declaración generó especulaciones entre seguidores y medios, pues muchos identificaron vínculos emocionales entre la intérprete y figuras de su círculo cercano. El tema cobró aún mayor relevancia cuando en julio de 2024 circuló un videoclip en redes sociales que muestra a la hija de Pepe Aguilar interpretando esa canción durante la fiesta el día que contrajo matrimonio con Christian Nodal. El registro audiovisual alimentó las sospechas de que el bolero posee un significado especial en la relación.

Durante agosto de 2025, Ángela Aguilar ofreció dos conciertos en el Hollywood Bowl en Los Ángeles. El repertorio incluyó nuevamente “Contigo en la distancia” y, antes de iniciar su interpretación, la cantante compartió una reflexión ante la audiencia.

“Es de mis favoritas porque me recuerda mucho a mi esposo”. El comentario fue recibido con aplausos por la audiencia y en redes sociales reforzó el carácter simbólico de la canción para la pareja, que sostiene una relación que se volvió mediática desde hace ya un año.

Ángela Aguilar tuvo una entrevista para Ventaneando por la salida de su disco "Bolero" en 2024. (Captura de pantalla YouTube Pati Chapoy)

“Contigo en la distancia” se distingue como una pieza esencial dentro de la música popular latinoamericana. El bolero es creación original de César Portillo de la Luz, compositor cubano que en 1946 presentó un tema que ha viajado por generaciones y versiones. La canción ha sido interpretada en distintos géneros y voces, manteniéndose vigente como una de las piezas más reconocidas de este género musical en español.