México

El principal indicador de la BMV registró alza de 0,76% al cierre de este 21 de agosto

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el índice mexicano, que terminó rueda bursátil del jueves 21 de agosto con incrementos del 0,76%, hasta los 58.663,97 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 58.838,82 puntos y un mínimo de 58.169,86 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,14%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC registra una subida 0,59%, de modo que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 15,29%. El índice BMV se sitúa un 0,12% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.735,86 puntos) y un 19,83% por encima de su valoración mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

Estos son los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, conformado por 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que comprende 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Finalmente, aparece el Nasdaq 100, que agrupa a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Además, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más fuertes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, es visto como el más notable de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. El mismo papel que interpretan el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a Latinoamérica, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más consolidadas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas pertenecen al capital del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

De igual manera, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

México economíaBolsa Mexicana de ValoresIPCNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

¿Hay doble feriado en septiembre? Así los pagaría la LFT

El primer día del llamado “mes patrio”, la presidenta Sheinbaum dará su Informe de Gobierno

¿Hay doble feriado en septiembre?

Precio del dólar en México al cierre de este jueves 21 de agosto

La moneda nacional logró frenar el aumento progresivo del billete verde de los últimos días de la semana

Precio del dólar en México

México: cotización de cierre del euro hoy 21 de agosto de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

Xolos vs Chivas, IA predice al ganador del partido

La inteligencia artificial destaca la paridad entre ambos clubes, señalando que la adaptación y la ejecución serán decisivas

Xolos vs Chivas, IA predice

Lluvias CDMX: activan doble alerta en estas alcaldías para la tarde y noche de hoy jueves 21 de agosto

Las fuertes precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Lluvias CDMX: activan doble alerta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso San Cristóbal de la

Caso San Cristóbal de la Barranca: van cuatro detenidos por masacre a familia, entre ellos un policía municipal de Jalisco

Fiscalía de Guerrero mantiene recompensa de 250 mil pesos por tres homicidas ligados al CJNG

Reportan investigación de la FGR a custodios y funcionarios por fuga de Zhi Dong Zhang, traficante del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Fuerzas de seguridad enfrentan narcoguerra del Cártel de Sinaloa con déficit de más de 2 mil policías, según CESP

Muere Alexis N tras presunta persecución con militares en Baja California: “Le dieron dos o tres balazos por la espalda”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de agosto: tensión y nervios tras la nominación

The Warning lleva su primer concierto en vivo al cine con fans y alfombra roja en CDMX

Ventaneando respalda a Julio César Chávez padre tras prisión preventiva a su hijo: “Nadie aprende a ser papá”

Dalílah Polanco tira la toalla en La Casa de los Famosos México 3 y causa revuelo con dura declaración: “Ya basta, no soy un mueble”

Fans del América se unen y buscan salvar a El Abelito de La Casa de los Famosos México 3; conoce el por qué

DEPORTES

Xolos vs Chivas, IA predice

Xolos vs Chivas, IA predice al ganador del partido

Fans del América se unen y buscan salvar a El Abelito de La Casa de los Famosos México 3; conoce el por qué

Nuevo fracaso de la Liga MX: ¿Cuándo fue la última vez que un equipo mexicano ganó la Leagues Cup?

Volador Jr. reconoce el reto físico para volver a ganar el Grand Prix Internacional 2025 por cuarta vez

JJ Macías reconoce estar ilusionado por llegar a Pumas: “Lloré cuando me hablaron”