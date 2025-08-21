México

Diputado de Morena minimiza descarrilamiento del Tren Maya: “Fue un incidente menor, leve”

“No hubo daños contra nada”, expuso Leonel Godoy al salir de la sesión de la Comisión Permanente

Por Omar Tinoco Morales

La empresa Tren Maya confirmó
La empresa Tren Maya confirmó que el tren 304 descarriló al intentar un cambio de vía en la estación Izamal. Crédito: Cuartoscuro

El diputado federal Leonel Godoy Rangel, de Morena, afirmó que el descarrilamiento del Tren Maya, ocurrido el martes, fue un “incidente menor”, pues no hubo reporte de ninguna persona lesionada.

“Claro que hay que mejorar el servicio, pero fue un incidente menor, leve, ni siquiera un lesionado, no hubo daños contra nada”, expuso el diputado morenista al salir de la sesión de la Comisión Permanente.

El diputado federal acusó que la oposición pretenda maximizar este incidente y “sacar raja política”.

“La oposición tiene todo el derecho de criticar, pero no de mentir. Politizar un asunto técnico, es el error que está cometiendo la oposición”, reprochó el morenista.

(Cámara de Diputados)
(Cámara de Diputados)

Godoy Rangel descartó que se ponga en riesgo la vida de los viajeros del Tren Maya y pidió esperar el dictamen de la comisión investigadora.

Expuso que ha habido muchos trenes que han sufrido accidentes o incidentes, incluso, dijo, el Tren Interurbano México-Toluca sufrió un accidente y se triplicó el costo.

La razón por la que se descarriló el Tren Maya

“Es una anomalía que tenemos que analizar porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario”, advirtió el general Óscar David Lozano al referirse al reciente descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en Izamal, Yucatán.

La investigación sobre el incidente del martes 19 de agosto, que ya involucra a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la empresa militar responsable de la operación, se centra en un fallo en las agujas de la vía.

En "La Mañanera del Pueblo"
En "La Mañanera del Pueblo" se informaron los percances del accidente del Tren Maya. | @Presidencia

El accidente ocurrió cuando el tren ingresaba a baja velocidad a los andenes de la estación de Izamal, en Yucatán.

De acuerdo con la información proporcionada por el general, el sistema de señalización envió una orden inesperada a los motores de las agujas, lo que provocó que estas se desplazaran a una posición desviada justo cuando el tren circulaba en dirección directa.

Como resultado, uno de los vagones quedó en diagonal y terminó recostado sobre otro tren estacionado. No se reportaron heridos y los pasajeros pudieron evacuar el vagón tras la activación del protocolo de seguridad.

La línea afectada conecta Cancún, en la costa caribeña, con Mérida, en el Golfo de México.

Tras el incidente, el servicio se restableció tras un retraso de 45 minutos, según detalló Lozano en la conferencia mañanera de este miércoles.

El general explicó que los cambios de vía se controlan de forma automatizada desde el puesto de mando en Mérida, que autorizó el avance del tren al entrar en la estación.

Sin embargo, después de que dos de los cuatro vagones ya habían pasado, la aguja cambió de posición de manera intempestiva, lo que provocó el descarrilamiento del tercer vagón.

