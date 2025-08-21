Cuidado con los “regalos falsos”: Policía Cibernética emite advertencia

crédito iStock

La Policía Cibernética de la Ciudad de México lanzó una alerta sobre una reciente estrategia de fraude en línea que utiliza publicaciones en redes sociales, sitios web y correos electrónicos para difundir supuestos regalos gratuitos o promociones exclusivas de marcas reconocidas.

Según la Policía Cibernética capitalina, el 50% de estos fraudes tiene su origen en redes sociales populares, mientras que el resto se reparte entre plataformas de mensajería instantánea y sitios de videos cortos, espacios donde los mensajes falsos se difunden con rapidez y facilidad

Detrás de estos anuncios, los delincuentes buscan robar datos personales y bancarios, o instalar malware en los dispositivos de sus víctimas.

Estos fraudes se presentan como ofertas atractivas y utilizan la imagen de empresas populares para aparentar legitimidad. Al ingresar a los enlaces proporcionados, los usuarios ponen en riesgo su información privada y la integridad de sus equipos electrónicos.

La dependencia recomienda a la población permanecer atenta a promociones inusuales, verificar la autenticidad de las páginas y no compartir datos personales en formularios sospechosos. Además, se enfatiza la importancia de evitar descargar archivos de correos o sitios desconocidos y mantener actualizados los sistemas de protección contra software malicioso.

Las autoridades exhortan a reportar cualquier intento de fraude a la Policía Cibernética para prevenir nuevas víctimas.

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude

La SSC emitió una serie de consejos a fin de proteger a la ciudadanía de este tipo de engaños:

Desconfiar de mensajes y enlaces de cuentas desconocidas o sin verificar.

Verificar siempre la autenticidad de las páginas y promociones.

Compartir la información con familiares y amigos para que también estén alerta.

No proporcionar datos personales ni bancarios a cambio de supuestos regalos.

Mantener actualizado el antivirus y usar contraseñas seguras.

¿Dónde puedo denunciar?

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa o, en caso de haber sido víctima de fraude, comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética al número 55 5242 5100 extensión 5086 o al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

La SSC reiteró que la prevención y la navegación responsable en internet son fundamentales para reducir los riesgos de ser víctima de delitos digitales.