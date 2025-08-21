México

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Ciudad de México

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de partir del hogar, averigua la predicción del clima en Ciudad de México para las próximas horas en este viernes.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se estima que en Ciudad de México habrá un 75% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 24 centígrados y una mínima de 15°. La nubosidad será del 79% y por la noche habrá una probabilidad del 60% de lluvias.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Ciudad de México (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en la capital mexicana

Podría pensarse que debido a su ubicación geográfica y a su extensión, la CDMX tendría un clima subtropical uniforme pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

Por lo general, el clima es cálido y templado en la CDMX rondando entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de agua pluvial, siendo junio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran precipitaciones.

Durante el invierno, las temperaturas suelen bajar a los cero grados en las zonas montañosas, como el Ajusco; en contraste, demarcaciones como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que nevó en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro ascendió hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados registrada el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

La temperatura que hay
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer segmenta al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCiudad de MéxicoCiudad de Méxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

El programa Mujeres con Bienestar Edomex dará de baja a estas beneficiarias

Entre las afectadas también se encuentran quienes, al llegar a los 60 años, dejan de ser elegibles en el esquema estatal

El programa Mujeres con Bienestar

“Fue una planeación anticipada”: agresores de Ximena y José usaron varios vehículos para huir al Edomex

La averiguaciones en el caso del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada continúan

“Fue una planeación anticipada”: agresores

México: las predicciones del tiempo para Puerto Vallarta este 21 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: las predicciones del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Puebla de Zaragoza

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima: estas son

Pronóstico del clima en Ecatepec este jueves 21 de agosto: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Ecatepec
MÁS NOTICIAS

NARCO

Paso a paso: así fue

Paso a paso: así fue el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, según nuevos datos

“Fue una planeación anticipada”: agresores de Ximena y José usaron varios vehículos para huir al Edomex

Aseguran segundo laboratorio de metanfetamina en Palenque, Chiapas

Gobierno de Chiapas niega desplazamiento forzado hacia Guatemala por violencia: los acusa de posibles vínculos con criminales

Fiscalía de CDMX confirma que el ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz se planeaba para el 14 de mayo

ENTRETENIMIENTO

El Conjuro Últimos Ritos: adelantan

El Conjuro Últimos Ritos: adelantan fecha de estreno en México de la cuarta película de la saga de terror

Ana Brenda Contreras, ex de Alexis Ayala, padece extraña condición en la piel que ha empeorado tras su parto

A Poncho de Nigris no le gusta Mariana Botas para su sobrino Aldo de Nigris: “Viejita y voz de Minion”

Las guerreras k-pop arrasan en el ranking de películas de Netflix México a mitad de semana

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah se quiebra y Alexis Ayala la anima a seguir

DEPORTES

Captan a Cristian Castro apoyando

Captan a Cristian Castro apoyando a Messi en el Inter Miami vs Tigres de la Leagues Cup

México obtiene dos oros en atletismo durante los Juegos Panamericanos Junior

FMF abre investigación por las riñas en los partidos Chivas vs Juárez y Tigres vs América

Isaac del Toro podría quedar fuera de la Deutschland Tour 2025: UAE Team Emirates no lo incluye en su alineación

Así reaccionó Mauricio Sulaimán tras el éxito del Supernova Strikers: “Me encantó”