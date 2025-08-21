Actualización climática en México este 21 de agosto: previsión detallada por estado

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 21 de agosto

El monzón mexicano y divergencia mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes en el noroeste del país, así como lluvias puntuales intensas en Nayarit. Todas con descargas eléctricas.

Una circulación ciclónica en altura sobre el noreste mexicano, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, siendo puntuales intensas en Tamaulipas.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, aunado a inestabilidad atmosférica generarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, occidente, centro y sur de México, con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca.

A su vez, la onda tropical núm. 23 al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, reforzará la probabilidad de lluvias en dichos estados, se prevé que deje de afectar al territorio nacional al final de este día.

La onda tropical núm. 24 recorrerá el sureste mexicano, en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, con lluvias puntuales intensas en Chiapas.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste). Asimismo, prevalecerá la onda de calor para Baja California Sur.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Miércoles 20 de agosto:

El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (norte, oeste y sur), Nayarit, Jalisco (occidente) y Chiapas (sur y sureste). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Aguascalientes, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa y Oaxaca; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.