México

Valor de cierre del euro en México este 20 de agosto de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro se pagó al cierre a 21,85 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,26% comparado con los 21,91 pesos de la sesión previa.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota un incremento 0,13%, por lo que en el último año aún mantiene un ascenso del 1,41%.

En relación a días anteriores, encadenó tres jornadas sucesivas en cifras negativas. En cuanto a la volatilidad de las últimas fechas, es claramente inferior a los números conseguidos para el último año (12,71%), así que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en los últimos días.

El peso mexicano y el euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Pronósticos económicos para 2025

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de agosto: retiran un tren de la Línea A, reportan servicio lento

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Monreal revela cuáles son las reformas prioritarias para Sheinbaum en septiembre

El diputado anticipó el envío de un nuevo paquete de reformas, que incluirá la Ley Aduanera, una ley reglamentaria en materia de salud y una Ley de Bienestar

Monreal revela cuáles son las

Indagan posible reventa de tumbas en Jalisco: investigan exhumaciones irregulares en cementerio de San Sebastianito

Acusan a funcionarios municipales de exhumar restos sin autorización y trasladarlos a predios vecinos, lo que habría permitido la comercialización ilegal de sepulturas

Indagan posible reventa de tumbas

Valor de cierre del dólar en México este 20 de agosto de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Enfermero que abusó sexualmente de sus pacientes recibe sentencia de 30 años de prisión en Sonora

La FGR obtuvo una de las penas más altas tras comprobar la responsabilidad de un trabajador sanitario en agresiones cometidas durante su labor

Enfermero que abusó sexualmente de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Indagan posible reventa de tumbas

Indagan posible reventa de tumbas en Jalisco: investigan exhumaciones irregulares en cementerio de San Sebastianito

Aseguran arsenal, explosivos y presuntas drogas tras cateo en domicilio de Encarnación de Díaz, Jalisco

“Ojos que te cuidan”: el plan del C5 CDMX y Clara Brugada para vigilar mejor a las y los chilangos en la capital

Vinculan a proceso a exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, y a exfuncionarios por corrupción

FGR destruye más de una tonelada de cocaína en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de nominación de hoy 20 de agosto

Abelito en La Casa de los Famosos México 3: entre la nostalgia y la ansiedad antes de la gala de nominación de hoy

Aseguran que Adela Micha le mandó una fuerte indirecta a Christian Nodal tras entrevista: “Sé reconocer pend...”

BTS anuncia “Movie Weeks”, un maratón global de conciertos en cines con proyecciones en México

“¡Quita chambas!”: Pablo Chagra discute y le reclama a Marie Claire Harp, conductora digital de La Casa de los Famosos México 3

DEPORTES

Tinieblas Jr. espera que su

Tinieblas Jr. espera que su hijo Tinieblas 3G lleve su legado a la WWE: “tiene estatura, físico y pasión por la lucha”

André Jardine aclara polémica tras hacer señal del tricampeonato en estadio de Tigres: “Yo fui a celebrar con mi afición”

Pachuca vs LA Galaxy: a qué hora y dónde ver en México a los Tuzos en los Cuartos de Final de la Leagues Cup

Toluca vs Orlando City: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de los cuartos de final de la Leagues Cup?

Juez dicta prisión preventiva para Julio César Chávez Jr.